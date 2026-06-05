Ιράν: «Μη ρεαλιστική» μία συνάντηση μεταξύ Τραμπ και Μοτζταμπά Χαμενεΐ

Δεν μοιάζει ρεαλιστική μία συνάντηση ανάμεσα σε Ντόναλντ Τραμπ και του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Μοτζταμπά Χαμενεΐ, όπως δήλωσε ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε προχθές (03/06), ότι «θα ήθελε να συναντήσει» τον Μοτζταμπά Χαμενεΐ, σε συνέντευξή του σε podcast της εφημερίδας New York Post, τη στιγμή όπου οι συνομιλίες μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσινγκτον για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή έχουν περιέλθει σε τέλμα.

«Είδα ένα άρθρο στο οποίο άφηνε να εννοηθεί ότι εκείνος (ο Ντόναλντ Τραμπ) είναι έτοιμος για μια συνάντηση ή θα ήθελε να οργανωθεί μια συνάντηση», δήλωσε ο Αμπάς Αραγτσί, σε συνέντευξη στο λιβανέζικο δίκτυο Al-Mayadeen, που μεταδόθηκε χθες.

«Αλλά πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε ρεαλιστές», πρόσθεσε ο Αραγτσί, αποκλείοντας κάθε τέτοια πιθανότητα.

Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ διαδέχθηκε τον πατέρα του Αλί, που σκοτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου, την πρώτη ημέρα του πολέμου, ο οποίος πυροδοτήθηκε από τα ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα κατά της κατοικίας του στην Τεχεράνη ύστερα από 36 και πλέον χρόνια στην εξουσία.

Αλλά μετά τον διορισμό του στις αρχές Μαρτίου ως τρίτου ανώτατου ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας, δεν έχει κάνει καμία δημόσια εμφάνιση, παρά μόνο γραπτές δηλώσεις οι οποίες αποδίδονται σε εκείνον.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε τις τελευταίες ημέρες ότι θα ήθελε μια συνάντηση με τον Μοτζταμπά Χαμενεΐ.

«Θα ήθελα να τον συναντήσω. Θα ήθελα να τους συναντήσω όλους και θα συναντηθούμε πιθανότατα σε κάποια φάση, ανάλογα με το πώς θα πάνε όλα», δήλωσε ο Τραμπ στο podcast της New York Post.