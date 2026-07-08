Ιράν: Νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων - Εκρήξεις σε λιμάνια – Με μαζικά αντίποινα απειλεί η Τεχεράνη

Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν σήμερα νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν, λίγες ώρες αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ πως το πρωτόκολλο συμφωνίας με την Τεχεράνη για τον τερματισμό του πολέμου «έχει τελειώσει», προαναγγέλλοντας νέα πλήγματα κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.
Το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM) ανακοίνωσε απόψε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον του Ιράν με σκοπό να υποβαθμιστεί περαιτέρω η ικανότητά του να απειλεί την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ».
Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν νωρίτερα πως εκρήξεις ακούστηκαν στις περιοχές Μπαντάρ Αμπάς, Σιρίκ, Κοναράκ και Τσαμπαχάρ, όπου αναφέρθηκε επίσης διακοπή ηλεκτροδότησης.
Ιρανική στρατιωτική πηγή δήλωσε στο πρακτορείο Nur News ότι «σύντομα θα εξαπολύσουμε μαζική επίθεση κατά αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην περιοχή».
Υπενθυμίζεται ότι και χθες το βράδυ είχαν γίνει αεροπορικοί βομβαρδισμοί από τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ σε διάφορες τοποθεσίες στις νότιες επαρχίες και δέχθηκαν αντίδραση από τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις.
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