Ιράν: Νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων - Εκρήξεις σε λιμάνια – Με μαζικά αντίποινα απειλεί η Τεχεράνη

Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν σήμερα νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν, λίγες ώρες αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ πως το πρωτόκολλο συμφωνίας με την Τεχεράνη για τον τερματισμό του πολέμου «έχει τελειώσει», προαναγγέλλοντας νέα πλήγματα κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM) ανακοίνωσε απόψε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον του Ιράν με σκοπό να υποβαθμιστεί περαιτέρω η ικανότητά του να απειλεί την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ».

תיעוד מרגעי התקיפה האמריקנית בדרום איראן; מקור צבאי לסוכנות הידיעות האיראנית "נור ניוז": "נפתח בקרוב במתקפה מסיבית נגד בסיסי צבא ארה"ב באזור" pic.twitter.com/YWioWp2vkv — החדשות - N12 (@N12News) July 8, 2026

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν νωρίτερα πως εκρήξεις ακούστηκαν στις περιοχές Μπαντάρ Αμπάς, Σιρίκ, Κοναράκ και Τσαμπαχάρ, όπου αναφέρθηκε επίσης διακοπή ηλεκτροδότησης.

⚡️ Photo || Part of the targeting of Chabahar city in southeastern Iran. pic.twitter.com/nTWWCYGuq7 — Middle East Observer (@ME_Observer_) July 8, 2026

Ιρανική στρατιωτική πηγή δήλωσε στο πρακτορείο Nur News ότι «σύντομα θα εξαπολύσουμε μαζική επίθεση κατά αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην περιοχή».

At the direction of the Commander in Chief, U.S. Central Command forces have started conducting additional strikes against Iran to further degrade their ability to threaten freedom of navigation in the Strait of Hormuz. The United States is holding Iran accountable for recent… — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 8, 2026

Υπενθυμίζεται ότι και χθες το βράδυ είχαν γίνει αεροπορικοί βομβαρδισμοί από τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ σε διάφορες τοποθεσίες στις νότιες επαρχίες και δέχθηκαν αντίδραση από τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις.