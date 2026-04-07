Ιράν: Νέο κύμα επιθέσεων από το Ισραήλ - Χτύπησαν υποδομές

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι προχώρησαν σε νέο «κύμα πληγμάτων» στο Ιράν, μετά την απόρριψη πρότασης χωρών που μεσολαβούν να κηρυχτεί κατάπαυση του πυρός που θα οδηγούσε στον τερματισμό του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Πριν από λίγο, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ολοκλήρωσαν κύμα αεροπορικών επιδρομών με σκοπό να προκληθούν ζημιές σε υποδομές του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος στην Τεχεράνη και σε επιπλέον περιοχές σε όλο το Ιράν», σύμφωνα με ανακοινωθέν που δημοσιοποίησαν μέσω Telegram.