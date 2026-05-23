Η αμερικανική κυβέρνηση καταρτίζει σχεδιασμούς για νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν, ανέφεραν χθες τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης Axios και CBS News, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ τροποποίησε το πρόγραμμά του και θα παραμείνει στην αμερικανική πρωτεύουσα Ουάσιγκτον το σαββατοκύριακο, ενισχύοντας τη σεναριολογία περί πιθανής επανέναρξης του πολέμου με την Ισλαμική Δημοκρατία.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του τηλεοπτικού δικτύου CBS News, γίνονται προετοιμασίες για πιθανούς νέους βομβαρδισμούς μέσα στο σαββατοκύριακο.

Χθες Παρασκευή το πρωί, ο ρεπουμπλικάνος συνεδρίασε με στενούς συμβούλους του για να συζητηθεί ο πόλεμος με το Ιράν, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Axios.

Δεν είχε ληφθεί ακόμη οριστική απόφαση ως χθες βράδυ, διευκρίνισε το CBS.

Χθες το μεσημέρι (τοπική ώρα), ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως δεν θα μπορέσει να πάει στον γάμο του γιου του κι ότι θα παραμείνει στην Ουάσιγκτον αντί να πάει σε κάποιο από τα γήπεδα γκολφ που του ανήκουν το σαββατοκύριακο, λόγω «κυβερνητικών υποθέσεων».

«Αν και ήθελα πάρα πολύ να βρίσκομαι με τον γιο μου, τον Ντον Τζούνιορ και το νεότερο μέλος της Οικογένειας Τραμπ, τη μέλλουσα σύζυγό του, Μπετίνα, συνθήκες που αφορούν την κυβέρνηση και η αγάπη μου για τις ΗΠΑ δεν μου το επιτρέπουν», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

«Αισθάνομαι ότι είναι σημαντικό να παραμείνω στην Ουάσινγκτον, στον Λευκό Οίκο, σε αυτή τη σημαντική χρονική περίοδο», συνέχισε.

Ο γάμος θα τελεστεί αυτό το Σαββατοκύριακο στις Μπαχάμες, σε ένα μικρό νησί, μετέδωσε το CNN επικαλούμενο δύο πηγές που γνωρίζουν τα σχέδια των μελλόνυμφων.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε όταν του ζήτησε σχόλιο το Γαλλικό Πρακτορείο.

Οι πληροφορίες αυτές βλέπουν το φως της δημοσιότητας καθώς η αναζήτηση διπλωματικής λύσης συνεχίζεται. Ο επικεφαλής του στρατού του Πακιστάν, χώρας που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη, έφθασε χθες στην ιρανική πρωτεύουσα για συνομιλίες.

Αφότου κηρύχτηκε εύθραυστη κατάπαυση του πυρός την 8η Απριλίου, ο Ντόναλντ Τραμπ εναλλάσσει καυτό και παγωμένο όσον αφορά το ενδεχόμενο επανέναρξης του πολέμου με το Ιράν. Έχει απειλήσει πολλές φορές πως θα διατάξει τον στρατό του να συνεχίσει τη δράση του, χωρίς να δώσει συνέχεια μέχρι τώρα.