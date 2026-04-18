Ιράν: Νηοπομπή δεξαμενόπλοιων αναχωρεί από τον Κόλπο και διέρχεται από τα Στενά του Ορμούζ

Μια νηοπομπή πετρελαιοφόρων εθεάθη σήμερα να αναχωρεί από τον Κόλπο και να διέρχεται από τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πλοίων.

Η νηοπομπή αποτελείται από τέσσερα πλοία μεταφοράς υγραερίου και από δεξαμενόπλοια μεταφοράς προϊόντων πετρελαίου και χημικών, ενώ περισσότερα δεξαμενόπλοια ακολουθούν από τον Κόλπο, σύμφωνα με τον ιστότοπο MarineTraffic.

H απόφαση για άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε την Παρασκευή 17 Απριλίου ότι η διέλευση όλων των εμπορικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ παραμένει πλήρως ανοικτή για το υπόλοιπο διάστημα της εκεχειρίας, κινούμενοι σε κοινή γραμμή με την εκεχειρία στον Λίβανο.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι η ναυσιπλοΐα θα διεξάγεται μέσω προκαθορισμένων, συντονισμένων διαδρομών, όπως προβλέπει η ανακοίνωση από τον Οργανισμό Λιμένων και Ναυτιλίας του Ιράν.

Η 10ήμερη εκεχειρία που ανακοινώθηκε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και συμφωνήθηκε από τον Λίβανο και το Ισραήλ άρχισε να ισχύει τα μεσάνυχτα τοπική ώρα, μετά από περισσότερο από έναν μήνα πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της υποστηριζόμενης από το Ιράν Χεζμπολάχ.

Αξίζει να αναφερθεί ότι, κατά τη διάρκεια διαπραγματεύσεων για την επίτευξη της εκεχειρίας μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, η εκεχειρία στον Λίβανο αποτελούσε έναν από τους όρους που έθεσε το Ιράν.