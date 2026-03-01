Ιράν: Ο Αλιρεζά Αράφι προσωρινός διάδοχος του Χαμενεΐ

Μετά την επιβεβαιώση του θανάτου του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ το Ιράν ενεργοποίησε άρθρο του Συντάγματός του που προβλέπει τη συγκρότηση ενός προσωρινού τριμελούς συμβουλίου που αναλαμβάνει όλες τις εξουσίες της ηγεσίας μέχρι να επιλεγεί μόνιμος ηγέτης.

Ο Αλιρεζά Αράφι, κληρικός και μέλος του Συμβουλίου των Φρουρών διορίστηκε την Κυριακή ως νομικό μέλος του Συμβουλίου Ηγεσίας του Ιράν μαζί με τον Πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν και τον Επικεφαλής της Δικαιοσύνης Γκολαμχοσεΐν Μοχσενί Ετζεΐ.

Οι τρεις αυτοί άνδρες ασκούν προσωρινά την ύψιστη εξουσία που προηγουμένως κατείχε αποκλειστικά ο Χαμενεΐ.

Διαβάστε ακόμα: Αλί Χαμενεΐ: Ο άνθρωπος που σημάδεψε το Ιράν για 35 χρόνια - Η φειδωλή ζωή, η άνοδος και η σκληροπυρηνική ρητορική

Ποιος είναι ο Αλιρεζά Αράφι

Γεννημένος το 1959, ο 67χρονος Αράφι θεωρείται βαρύνον πρόσωπο στο θρησκευτικό κατεστημένο του Ιράν. Πριν από αυτόν τον έκτακτο διορισμό, κατείχε ταυτόχρονα τρεις από τις πιο επιδραστικές θέσεις στη χώρα: είναι διευθυντής του πανεθνικού συστήματος Ισλαμικών Ιεροδιδασκαλείων του Ιράν, μέλος του ισχυρού Συμβουλίου των Φρουρών με αρμοδιότητα ελέγχου και επικύρωσης, και ταυτόχρονα μέλος της Συνέλευσης των Εμπειρογνωμόνων.

Παρότι είναι βαθιά ενταγμένος στην παραδοσιακή κληρική δομή της Κομ, ο Αράφι αντιπροσωπεύει μια ελαφρώς διαφορετική κατηγορία στελέχους του καθεστώτος σύμφωνα με το ινδικό wionews. Θεωρείται ιδιαίτερα μορφωμένος, πολύγλωσσος -με άριστη γνώση αραβικών και αγγλικών- και αξιοσημείωτα εξοικειωμένος με την τεχνολογία. Μιλά συχνά για την ανάγκη το καθεστώς να αξιοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη, ώστε να διαδώσει το ιδεολογικό του μήνυμα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Κατά τη διάρκεια αυτής της χαοτικής μετάβασης, ο διορισμός του Αράφι αποτελεί μήνυμα ιδεολογικής συνέχειας. Έχοντας διατελέσει επικεφαλής του Πανεπιστημίου Al-Mustafa International -ενός μεγάλου θρησκευτικού ιδρύματος αφιερωμένου στην εξαγωγή της ιδεολογίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας στο εξωτερικό- θεωρείται από τους Φρουρούς της Επανάστασης και την πολιτική ελίτ ως απολύτως ασφαλής και έμπιστος υποστηρικτής του καθεστώτος, ο οποίος δεν θα επιχειρήσει να μεταβάλει την πορεία του εν μέσω πολέμου.