Ιράν: Ο αρχηγός του στρατού υποσχέθηκε εκδίκηση για το θάνατο του Λαριτζανί

Ο επικεφαλής του ιρανικού στρατού, ο στρατηγός Αμίρ Χαταμί, διεμήνυσε σήμερα ότι η Ισλαμική Δημοκρατία θα «εκδικηθεί» για τον θάνατο του επικεφαλής του συμβουλίου εθνικής ασφαλείας της Ισλαμικής Δημοκρατίας, του Αλί Λαριτζανί, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Το Ιράν «θα πάρει εκδίκηση» για «το αγνό αίμα» του Αλί Λαριτζανί και «των άλλων αγαπητών μαρτύρων», τόνισε ο στρατηγός Χαταμί σε ανακοίνωση στην οποία αναφέρθηκε το Tasnim, μετά τον θάνατο του επικεφαλής του ανωτάτου συμβουλίου εθνικής ασφαλείας και άλλων ανθρώπων σε αεροπορικό πλήγμα στην πρωτεύουσα Τεχεράνη.

Από την πλευρά τους, οι Φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους ότι τα πλήγματα που έβαλαν στο στόχαστρο το Τελ Αβίβ τη νύχτα - και είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν δυο άνθρωποι, σύμφωνα με τις ισραηλινές υπηρεσίες πρώτων βοηθειών - εξαπολύθηκαν για «να εκδικηθούμε» τον θάνατο του Αλί Λαριτζανί και άλλων αξιωματούχων, που σκοτώθηκαν χθες στο Ιράν.