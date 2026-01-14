Ιράν: Ο Τράμπ λέει ότι ενημερώθηκε πως σταματούν οι εκτελέσεις διαδηλωτών

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι ενημερώθηκε πως «σταματούν» οι δολοφονίες διαδηλωτών στο Ιράν, καθώς κορυφώνεται η ένταση μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.
Σε δηλώσεις του προς τους εκπροσώπους του Τύπου, από το Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, ο Τραμπ είπε πως σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση που είχε σχετικά με την βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων στο Ιράν, «οι δολοφονίες σταματούν» και δεν προκύπτει επί του παρόντος σχέδιο των ιρανικών αρχών για εκτελέσεις.
Τουλάχιστον 3.428 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί στο Ιράν από την αρχή του κινήματος αμφισβήτησης της εξουσίας, ανακοίνωσε νωρίτερα η ΜΚΟ Iran Human Rights (IHR), η οποία έκανε επίσης λόγο για περισσότερες από 10.000 συλλήψεις.
