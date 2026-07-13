Ιράν: Ο Τραμπ προαναγγέλλει «σκληρά» χτυπήματα απόψε και αύριο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε απόψε, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Χιου Χιούιτ, ότι το Ιράν «θα χτυπηθεί σκληρά» τη Δευτέρα και την Τρίτη.
«Θα καταστρέψουμε το Pickaxe Mountain», δηλαδή την υπόγεια πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν, είπε εξάλλου σε άλλο σημείο της συνέντευξής του ο Αμερικανός πρόεδρος.
Αναφερόμενος στο «Μνημόνιο Συνεννόησης» που υπέγραψε ο ίδιος με την Τεχεράνη, είπε ότι ήταν «ένα τεστ» και ότι οι Ιρανοί δεν το τήρησαν.
Όταν ρωτήθηκε για τις σχέσεις του με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, είπε ότι «τα πάνε πολύ καλά», διευκρινίζοντας ότι «κάποιες φορές» διαφωνεί μαζί του και του το λέει.
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