Ιράν: Οι «Ελβετικοί Σουγιάδες» ανέλαβαν δράση για τον πιλότο - Το επίλεκτο σώμα της αεροπορίας των ΗΠΑ

Με τον πιλότο του αμερικανικού μαχητικού F-15 που καταρρίφθηκε πάνω από το Ιράν, να έχει διασωθεί, από το Σώμα Μάχης Έρευνας και Διάσωσης των ΗΠΑ (Combat Search and Rescue – CSAR), γνωστοί και ως «Ελβετικοί Σουγιάδες».

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με το CBS, συνεργάτη του BBC στις ΗΠΑ, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη επιχείρηση εντοπισμού δεύτερου μέλους του πληρώματος βαθιά μέσα στο ιρανικό έδαφος.

Οι αποστολές έρευνας και διάσωσης (CSAR) συγκαταλέγονται στις πιο σύνθετες και κρίσιμες επιχειρήσεις για τις οποίες προετοιμάζονται οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ και των συμμάχων τους.

CSAR: Ποιοι είναι οι «Ελβετικοί Σουγιάδες» της αεροπορίας

Με απλά λόγια, οι αποστολές μάχης έρευνας και διάσωσης (CSAR) αποτελούν στρατιωτικές επιχειρήσεις που αποσκοπούν στον εντοπισμό, την υποστήριξη και ενδεχομένως τη διάσωση προσωπικού που βρίσκεται σε ανάγκη, όπως καταρριφθέντες πιλότοι ή απομονωμένοι στρατιώτες.

Οι επιχειρήσεις αυτές πραγματοποιούνται συχνά με τη χρήση ελικοπτέρων, με υποστήριξη από αεροσκάφη ανεφοδιασμού, ενώ άλλα στρατιωτικά αεροσκάφη βρίσκονται σε ετοιμότητα για επιθέσεις και περιπολίες στην περιοχή.

Πρώην διοικητής μοίρας των αλεξιπτωτιστών - διασωστών δήλωσε στο CBS ότι μια επιχείρηση όπως αυτή που αναφέρεται στο Ιράν θα περιλάμβανε τουλάχιστον 24 αλεξιπτωτιστές - διασώστες που θα σάρωναν την περιοχή με ελικόπτερα Black Hawk.

Όπως εξήγησε, η ομάδα θα ήταν έτοιμη να πραγματοποιήσει άλματα από αεροσκάφη εάν απαιτηθεί, ενώ μόλις βρεθεί στο έδαφος, η προτεραιότητα είναι η επικοινωνία με το αγνοούμενο μέλος του πληρώματος.

«Το να το χαρακτηρίσει κανείς τρομακτικό και εξαιρετικά επικίνδυνο είναι λίγο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρώην διοικητής, προσθέτοντας: «Αυτό είναι που εκπαιδεύονται να κάνουν σε όλο τον κόσμο. Είναι γνωστοί ως οι ''ελβετικοί σουγιάδες'' της πολεμικής αεροπορίας».

Επαληθευμένο βίντεο που εμφανίστηκε από το Ιράν την Παρασκευή φαίνεται να δείχνει αμερικανικά στρατιωτικά ελικόπτερα και τουλάχιστον ένα αεροσκάφος ανεφοδιασμού να επιχειρούν πάνω από την επαρχία Χουζεστάν.

Ο ίδιος σημείωσε ότι μια τέτοια επιχείρηση ενδέχεται να αποτελεί «μη τυπική αποστολή υποβοηθούμενης ανάκτησης», όπου τοπικές ομάδες μπορεί να έχουν ήδη προσεγγιστεί για τη δημιουργία εναλλακτικών σχεδίων που θα ενεργοποιηθούν σε περίπτωση ανάγκης.

