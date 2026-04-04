Ο Ντόναλντ Τραμπ το σοβαρεύει: Οι «αόρατοι» πύραυλοι των ΗΠΑ μεταφέρονται σε απόσταση βολής από το Ιράν

Σε μία εξέλιξη ανησυχητική για το μέλλον του πολέμου στη Μέση Ανατολή, οι ΗΠΑ, κατ'εντολή Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να μεταφέρουν το μεγαλύτερο μέρος του αποθέματός τους σε υπερσύγχρονους stealth πυραύλους, εντός βεληνεκούς ώστε να μπορούν να πλήξουν το Ιράν.

Στα επόμενα βήματά του στην στρατιωτική εκστρατεία κατά της Τεχεράνης, το πεντάγωνο διαθέτει σχεδόν ολόκληρο το απόθεμά του σε stealth πυραύλους κρουζ JASSM-ER, αντλώντας τους από αποθέματα που είναι διαθέσιμα σε άλλες περιοχές, αναφέρει το Bloomberg.

Η εντολή απόσυρσης του όπλου αξίας 1,5 εκατομμυρίου δολαρίων από τα αποθέματα του Ειρηνικού εκδόθηκε στα τέλη Μαρτίου, σύμφωνα με άτομο με άμεση γνώση του θέματος.

Οι πύραυλοι σε εγκαταστάσεις των ΗΠΑ αλλού, συμπεριλαμβανομένων των ηπειρωτικών ΗΠΑ, θα μετακινηθούν σε βάσεις της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ ή στο Φέρφορντ στο Ηνωμένο Βασίλειο, δήλωσε το άτομο, το οποίο τηρήθηκε η ανωνυμία του για να συζητήσει ευαίσθητες λεπτομέρειες.