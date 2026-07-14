Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης χτύπησαν αμερικανικούς στόχους στο Μπαχρέιν

Οι ιρανοί Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν σήμερα πως προχώρησαν σε πλήγματα εναντίον διαφόρων εγκαταστάσεων στο Μπαχρέιν, ιδίως εναντίον κτιρίου όπου έχουν τη βάση τους στοιχεία του στρατού των ΗΠΑ, με ανακοίνωσή τους που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση.

Το ναυτικό των Φρουρών, επίλεκτης δύναμης που θεωρείται ο ιδεολογικός στρατός του Ιράν, «στοχοποίησε και έπληξε πολλές αποθήκες υποστήριξης οπλισμού, κέντρο δορυφορικών επικοινωνιών και κτίριο (όπου διαμένουν μέλη των ενόπλων) δυνάμεων των ΗΠΑ στη βάση Τζουφάιρ στο Μπαχρέιν», αναφέρει το μήνυμά τους.

Νωρίτερα, το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν ανακοίνωσε, για τρίτη συνεχόμενη νύχτα, ότι ενεργοποιήθηκαν σειρήνες συναγερμού στο εμιράτο, καθώς οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί εναντίον του Ιράν ξανάρχισαν.

Χρησιμοποιώντας την τυποποιημένη φρασεολογία του, ανέφερε μέσω Xπως «ήχησε η σειρήνα», και πρόσθεσε πως «απευθύνουμε σύσταση στους πολίτες και στους κατοίκους να παραμείνουν ήρεμοι και να κατευθυνθούν στην πλησιέστερη ασφαλή τοποθεσία».

Χθες Δευτέρα το πρωί οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν πως στοχοποίησαν κέντρο διοίκησης και ελέγχου αμερικανικών drones στο Μπαχρέιν.