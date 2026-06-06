Ιραν: Οι Φρουροί της Επανάστασης χτύπησαν «εχθρικές βάσεις» σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ

Οι Φρουροί της Επανάστασης - ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν - ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν εναντίον «εχθρικών βάσεων» στην περιοχή, έπειτα από αμερικανικούς βομβαρδισμούς εναντίον εγκαταστάσεων ραντάρ στο ιρανικό έδαφος.

Σύμφωνα με ανακοίνωσή τους που αναμεταδόθηκε από την κρατική ραδιοφωνία και τηλεόραση IRIB, «εχθρικές βάσεις στην περιοχή επλήγησαν από πυραύλους».

Στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν, βασίλεια όπου είναι εγκατεστημένες μεγάλες στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ στον Κόλπο, κηρύχτηκαν συναγερμοί για αεροπορικές επιδρομές.

Νωρίτερα, συναγερμός για αεροπορική επιδρομή κηρύχτηκε στο Μπαχρέιν, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών του βασιλείου του Κόλπου, έπειτα από νέα αμερικανικά πλήγματα στο έδαφος του Ιράν και ενώ το Κουβέιτ ανακοίνωσε λίγο νωρίτερα πως «αντιμετωπίζει» επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης.

«Ήχησε η σειρήνα. Απευθύνουμε σύσταση στους πολίτες και τους κατοίκους να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και να κατευθυνθούν στο κοντινότερο ασφαλές σημείο», σημείωσε το υπουργείο Εσωτερικών μέσω X.

Σχεδόν την ίδια ώρα, συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας ενεργοποιήθηκαν και στο Κουβέιτ για να αποκρούσουν επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης, τρεις ημέρες έπειτα από αιματηρή επιδρομή που έβαλε στο στόχαστρο το κυριότερο αεροδρόμιο του εμιράτου του Κόλπου, αποδοθείσα στο Ιράν.

«Η αντιαεροπορική άμυνα του Κουβέιτ αντιμετωπίζει αυτή την ώρα επιθέσεις που διεξάγονται με εχθρικούς πυραύλους και drones» και το γενικό επιτελείο σημειώνει πως οποιοσδήποτε κρότος ακουστεί θα αποτελεί «αποτέλεσμα αναχαιτίσεων», υποστήριξαν οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ μέσω X, χρησιμοποιώντας την τυποποιημένη ορολογία τους για τις επιχειρήσεις του είδους.