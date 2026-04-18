Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης κλείνουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ

Οι Φρουροί της Επανάστασης δηλώνουν ότι ελέγχουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ.

Η κοινή στρατιωτική διοίκηση των Φρουρών της Επανάστασης ανακοίνωσε ότι ο έλεγχος των Στενών του Ορμούζ «έχει επιστρέψει στην προηγούμενη κατάσταση», εξαιτίας, του συνεχιζόμενου αποκλεισμού ιρανικών λιμανιών από τις ΗΠΑ.

Σε ανακοίνωση που μετέδωσε το ιρανικό κρατικό δίκτυο IRIB, γίνεται λόγος για «συνεχιζόμενες πράξεις πειρατείας και θαλάσσιας κλοπής» από την πλευρά των ΗΠΑ, υπό το πρόσχημα ενός λεγόμενου αποκλεισμού.

«Για τον λόγο αυτό, τα Στενά του Ορμούζ έχουν επανέλθει στο προηγούμενο καθεστώς, και αυτή η στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδός βρίσκεται πλέον υπό αυστηρή διαχείριση και έλεγχο από τις ένοπλες δυνάμεις», αναφέρεται.

Παράλληλα, τονίζεται ότι έως ότου αποκατασταθεί πλήρως η ελευθερία της ναυσιπλοΐας για τα πλοία που ταξιδεύουν από και προς το Ιράν, το καθεστώς των Στενών θα παραμείνει περιοριστικό και υπό στενό έλεγχο.