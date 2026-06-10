Ιράν: Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν πως ολοκληρώθηκαν τα αντίποινα για την κατάρριψη του Apache 

Η κεντρική διοίκηση του αμερικανικού στρατού ανακοίνωσε ότι έχουν πλέον «ολοκληρωθεί οι επιθέσεις αυτοάμυνας εναντίον του Ιράν».

Σε ενημέρωση που κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η CENTCOM ανέφερε για άλλη μια φορά ότι οι επιθέσεις ήταν σε απάντηση στην «κατάρριψη ενός ελικοπτέρου Apache του αμερικανικού στρατού».

Οι δυνάμεις της CENTCOM ανακοίνωσαν ότι έπληξαν την ιρανική αεράμυνα, τους επίγειους σταθμούς ελέγχου και τις θέσεις ραντάρ επιτήρησης κοντά στα Στενά του Ορμούζ με πυρομαχικά ακριβείας από μαχητικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας και του Ναυτικού των ΗΠΑ.

«Η επιχείρηση ήταν μια ανάλογη απάντηση στις πρόσφατες επιθέσεις εναντίον αμερικανικών δυνάμεων και διεθνών εμπορικών πλοίων που διέρχονται από τα περιφερειακά ύδατα. Οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν σε εγρήγορση και σε θέση άμυνας έναντι αδικαιολόγητης ιρανικής επιθετικότητας», ανέφερε, μεταξύ άλλων, η ανακοίνωση.

Από την πλευρά τους οι Φρουροί της Επανάστασης ισχυρίζονται ότι επιτέθηκαν στον πέμπτο στόλο των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε απάντηση στις αμερικανικές επιθέσεις στο νότιο Ιράν, σύμφωνα

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι οι συγκρούσεις στην περιοχή συνεχίζονται, προειδοποιώντας πως η Τεχεράνη θα προχωρήσει σε «πιο σφοδρές απαντήσεις» εάν συνεχιστεί η εχθρική στάση των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης.