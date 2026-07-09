Το ιρανικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο, IRIB, μετέδωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις βομβάρδισαν σιδηροδρομική γέφυρα έξω από την πόλη Ακαλά, στην επαρχία Γκολεστάν του βόρειου Ιράν.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, επτά «εχθρικά βλήματα» εκτοξεύθηκαν εναντίον της γέφυρας Ακ Τεκεχ Χαν περίπου στη 01:30 τοπική ώρα.

Από τα επτά πλήγματα, τα δύο προκάλεσαν εκρήξεις πάνω στη σιδηροδρομική γραμμή, σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση, η οποία δεν ανέφερε μέχρι στιγμής πληροφορίες για θύματα ή την έκταση των ζημιών.

Το τοπικό παράρτημα των Φρουρών της Επανάστασης στη Γκολεστάν ανέφερε ότι από την επίθεση δεν σημειώθηκαν απώλειες, ωστόσο προειδοποίησε πως η απάντηση του Ιράν θα είναι «συντριπτική».

Όπως ανέφερε το Axios o αμερικανικός στρατός έπληξε δύο σιδηροδρομικές γέφυρες στο βόρειο Ιράν με πυραύλους κρουζ και πρόκειται για την πρώτη επίθεση εναντίον υποδομών μετά την εκεχειρία της 8ης Απριλίου.

Συναγερμός σε σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Κατάρ

Σειρήνες αεροπορικής επιδρομής ήχησαν τα ξημερώματα της Πέμπτης στο Μπαχρέιν, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας, μετά την προειδοποίηση των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν ότι θα απαντήσουν στα αμερικανικά πλήγματα εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Η σειρήνα ενεργοποιήθηκε», ανέφερε το υπουργείο Εσωτερικών σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, καλώντας τους πολίτες και τους κατοίκους «να παραμείνουν ψύχραιμοι και να κατευθυνθούν στο πλησιέστερο ασφαλές σημείο».

Μετά το Μπαχρέιν σειρήνες προειδοποίησης για πυραυλική επίθεση ήχησαν σε Κουβέιτ και Κατάρ.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν άμεσες αναφορές για ζημιές στις τρεις αραβικές χώρες του Κόλπου. Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε διαδικασία αναχαίτισης εισερχόμενων drones και πυραύλων.

Νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων

Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν σήμερα νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν, λίγες ώρες αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ πως το πρωτόκολλο συμφωνίας με την Τεχεράνη για τον τερματισμό του πολέμου «έχει τελειώσει», προαναγγέλλοντας νέα πλήγματα κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM) ανακοίνωσε απόψε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον του Ιράν με σκοπό να υποβαθμιστεί περαιτέρω η ικανότητά του να απειλεί την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ».

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν νωρίτερα πως εκρήξεις ακούστηκαν στις περιοχές Μπαντάρ Αμπάς, Σιρίκ, Κοναράκ και Τσαμπαχάρ, όπου αναφέρθηκε επίσης διακοπή ηλεκτροδότησης.

Ιρανική στρατιωτική πηγή δήλωσε στο πρακτορείο Nur News ότι «σύντομα θα εξαπολύσουμε μαζική επίθεση κατά αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην περιοχή».

Υπενθυμίζεται ότι και χθες το βράδυ είχαν γίνει αεροπορικοί βομβαρδισμοί από τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ σε διάφορες τοποθεσίες στις νότιες επαρχίες και δέχθηκαν αντίδραση από τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις.