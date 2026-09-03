Ιράν: Ορκίζονται εκδίκηση οι Φρουροί της Επανάστασης για την αμερικάνικη επίθεση σε γαμήλια τελετή

Ο επικεφαλής των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν ορκίστηκε σήμερα (03/09) εκδίκηση για τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων που σκοτώθηκαν σε γαμήλια τελετή από αμερικανικό βομβαρδισμό στο νότιο τμήμα του Ιράν.
«Το αγνό αίμα αυτών των μαρτύρων (...) δεν θα μείνει ατιμώρητο και σίγουρα θα εκδικηθούμε για αυτό», δήλωσε ο Άχμαντ Βαχίντι σε δήλωση που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση.
Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε «έγκλημα πολέμου» αυτό το αμερικανικό πλήγμα σε γάμο προχθές Τρίτη.
Ο αμερικανικός στρατός δεν αντέδρασε στην καταγγελία πως βομβάρδισε γαμήλια τελετή, λέγοντας ότι «δεν βάζει ποτέ στο στόχαστρο αμάχους, αντίθετα με τους Φρουρούς».
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