Ιράν: Πλήγματα των ΗΠΑ σε εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυραύλων και πλοία που τοποθετούσαν νάρκες

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν χθες Δευτέρα (σ.σ. τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ώρα Ελλάδας) ότι διεξήγαγαν αεροπορικά πλήγματα στο νότιο Ιράν, στοχοποιώντας εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυραύλων και πλοία που αποπειρώνταν να ποντίσουν νάρκες, παρά την κατάπαυση του πυρός σε ισχύ από την 8η Απριλίου.

«Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ διεξήγαγαν σήμερα (σ.σ. χθες) πλήγματα σε νόμιμη άμυνα στο νότιο Ιράν για να προστατευτούν οι δυνάμεις μας από απειλές που ήγειραν οι ιρανικές δυνάμεις.

Στους στόχους συμπεριλαμβάνονταν εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυραύλων και σκάφη που προσπαθούσαν να ποντίσουν νάρκες», ανέφερε το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Ο στρατός των ΗΠΑ διαβεβαίωσε ότι επέδειξε «αυτοσυγκράτηση» κατά τη διάρκεια «της κατάπαυσης του πυρός», καθώς οι κυβερνήσεις τόσο των ΗΠΑ όσο και του Ιράν έκαναν λόγο τις τελευταίες ημέρες για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις που διεξάγουν με σκοπό να συναφθεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

Δεν έχει υπάρξει επίσημη ιρανική αντίδραση ως τώρα.

Η τιμή του WTI υποχωρεί, παρά τα νέα πλήγματα των ΗΠΑ στο Ιράν

Την ίδια ώρα, η τιμή του βαρελιού του West Texas Intermediate (WTI), αμερικανικής ποικιλίας αργού πετρελαίου αναφοράς, υποχωρούσε κατά 5% και πλέον πριν από λίγο στις συναλλαγές στο Τόκιο, παρά την είδηση ότι οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ προχώρησαν σε νέες αεροπορικές επιδρομές στο νότιο Ιράν.

Περί τις 03:30 (ώρα Ελλάδας), η τιμή του WTI υποχωρούσε κατά 5,46%, στα 91,33 δολάρια το βαρέλι, λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση του αμερικανικού στρατού.