Ιράν: Ποια είναι η Μπίτα Χεμάτι, η πρώτη γυναίκα διαδηλώτρια που καταδικάζεται σε θάνατο

Η Μπίτα Χεμάτ είναι η πρώτη γυναίκα που καταδικάστηκε σε θάνατο για τη συμμετοχή της στις διαδηλώσεις κατά του ιρανικού καθεστώτος.

Μπίτα Χεμάτι
Μπίτα Χεμάτι
Το Ιράν πρόκειται να εκτελέσει για πρώτη φορά γυναίκα, με το όνομα Μπίτα Χεμάτι, η οποία συμμετείχε στις διαδηλώσεις κατά του καθεστώτος. 

Η ίδια και ο 34χρονος σύζυγός της καταδικάστηκαν σε θάνατο, μαζί με δύο ακόμα άνδρες επειδή πέταξαν πέτρες κατά ιρανικών δυνάμεων ασφαλείας στην Τεχεράνη.

Η ημερομηνία της εκτέλεσής της δεν έχει οριστεί ακόμα για την γυναίκα, ωστόσο έχει το δικαίωμα να ασκήσει έφεση. Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων προειδοποιούν ότι αναφορικά με ζητήματα εθνικής ασφάλειας ή συνεργασίας με εχθρικές χώρες, οι διαδικασίες είναι συνοπτικές, χωρίς, σε πολλές περιπτώσεις, να τηρούνται οι κανόνες της δίκαιης δίκης.

Οι ίδιες οργανώσεις καταγγέλλουν τον τρόπο με τον οποίο οι ιρανικές Αρχές απέσπασαν τις ομολογίες των κατηγορουμένων κάνοντας λόγο για βασανιστήρια.

Σε αυτές τις υποθέσεις, η μέθοδος εκτέλεσης που επιλέγεται από το Ιράν είναι ο απαγχονισμός, παρουσία δικαστικού λειτουργού και ιατροδικαστή.

 

