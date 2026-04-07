Ιράν: Πολίτες σχημάτισαν ανθρώπινη αλυσίδα για να προστατέψουν γέφυρα από τους βομβαρδισμούς

Πολίτες στο Ιράν σχημάτισαν ανθρώπινη αλυσίδα στη γέφυρα Αχβάζ για να τήν προστατέψουν από τις επιθέσεις του Ισραήλ, όπως καταγράφεται σε βίντεο και εικόνες που κάνουν τον γύρο της δημοσιότητας.

Ήδη οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις βομβάρδισαν σήμερα σιδηροδρόμους και γέφυρες στο έδαφος της Ισλαμικής Δημοκρατίας, με τον Νετανιάχου να ισχυρίζεται ότι χρησιμοποιούνται από τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν (IRGC).

A human chain has been formed on the White Bridge in Ahvaz, Iran. pic.twitter.com/6eqsrnhb9q — Clash Report (@clashreport) April 7, 2026

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, ανέφερε σε ανάρτησή του στα social media:

«Περισσότεροι από 14 εκατομμύρια περήφανοι Ιρανοί έχουν μέχρι στιγμής εγγραφεί για να θυσιάσουν τη ζωή τους για να υπερασπιστούν το Ιράν. Κι εγώ επίσης ήμουν, είμαι και θα παραμείνω αφοσιωμένος στο να δώσω τη ζωή μου για το Ιράν».

More than 14 million proud Iranians have so far registered to sacrifice their lives to defend Iran. I too have been, am, and will remain devoted to giving my life for Iran. https://t.co/B9GBHAAEMu — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) April 7, 2026