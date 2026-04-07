Ιράν: Πολίτες σχημάτισαν ανθρώπινη αλυσίδα για να προστατέψουν γέφυρα από τους βομβαρδισμούς

Πλήθος πολιτών στο Ιράν σχημάτισε ανθρώπινη αλυσίδα για να προστατέψει γέφυρα από τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ.

Ιράν γέφυρα
Πολίτες στο Ιράν προστατεύουν γέφυρα | @clashreport / X
Πολίτες στο Ιράν σχημάτισαν ανθρώπινη αλυσίδα στη γέφυρα Αχβάζ για να τήν προστατέψουν από τις επιθέσεις του Ισραήλ, όπως καταγράφεται σε βίντεο και εικόνες που κάνουν τον γύρο της δημοσιότητας.

Ήδη οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις βομβάρδισαν σήμερα σιδηροδρόμους και γέφυρες στο έδαφος της Ισλαμικής Δημοκρατίας, με τον Νετανιάχου να ισχυρίζεται ότι χρησιμοποιούνται από τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν (IRGC).

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, ανέφερε σε ανάρτησή του στα social media:

«Περισσότεροι από 14 εκατομμύρια περήφανοι Ιρανοί έχουν μέχρι στιγμής εγγραφεί για να θυσιάσουν τη ζωή τους για να υπερασπιστούν το Ιράν. Κι εγώ επίσης ήμουν, είμαι και θα παραμείνω αφοσιωμένος στο να δώσω τη ζωή μου για το Ιράν».

