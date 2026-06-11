Ιραν: Προαναγγελία νέων χτυπημάτων από τις ΗΠΑ μέσα στις επόμενες ώρες

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις θα πλήξουν σκληρά το Ιράν τις επόμενες ώρες, βομβαρδίζοντας σημαντικές εγκαταστάσεις, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ στη Φλόριντα. Παράλληλα εξέφρασε την ελπίδα πως η ιρανική ηγεσία θα πάρει μια καλή απόφαση, ώστε να καταλήξει σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Χέγκσεθ είπε επίσης πως οι πιλότοι του αμερικανικού ελικοπτέρου Apache που καταρρίφθηκε στα Στενά του Ορμούζ είναι σε καλή κατάσταση.

«Εμείς ελέγχουμε τα Στενά όχι το Ιράν»

Νωρίτερα χθες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως περισσότερα από 100 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου έχουν περάσει από τα Στενά του Ορμούζ, χάρη στην παρουσία αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που διασφάλισαν την διέλευση περισσότερων από 200 εμπορικών πλοίων τάνκερ από την περιοχή.

«Τον προηγούμενο μήνα έδωσα εντολή στις σπουδαίες ένοπλες δυνάμεις μας να εκτελέσουν μια μυστική αποστολή υποστήριξης της διέλευσης πετρελαιοφόρων και άλλων εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ. Σήμερα είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω πως αυτή η προσπάθεια είχε ως αποτέλεσμα πάνω από 100 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου να φθάσουν μέσω των Στενών του Ορμούζ στην ανοικτή αγορά», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social. «Περισσότερα από 200 εμπορικά πλοία έχουν διασχίσει με ασφάλεια τα Στενά του Ορμούζ», συνέχισε.

«Αυτή η εξαιρετικά επιτυχημένη προσπάθεια οφείλεται στο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ελέγχουν τα Στενά του Ορμούζ – όχι το Ιράν», ισχυρίστηκε ο αμερικανός πρόεδρος, επαναλαμβάνοντας πως ο ιρανικός στρατός έχει ηττηθεί και η ιρανική οικονομία έχει καταρρεύσει.