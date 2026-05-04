Το Ιράν προειδοποιεί το ναυτικό των ΗΠΑ: «Η ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ είναι στα χέρια μας»

Το Ιράν προειδοποίησε το πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ να μην εισέλθει στο Στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με ανακοίνωση της ενιαίας διοίκησης των ενόπλων δυνάμεων του σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, όπως ανέφερε ο Guardian.

Η προειδοποίηση ήρθε μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ θα ξεκινήσουν μια προσπάθεια τη Δευτέρα (04/05) για την απελευθέρωση πλοίων που έχουν αποκλειστεί στην περιοχή.

Η ιρανική δήλωση, την οποία επικαλέστηκε το Reuters, πρόσθεσε:

«Έχουμε επανειλημμένα δηλώσει ότι η ασφάλεια του Στενού του Ορμούζ είναι στα χέρια μας και ότι η ασφαλής διέλευση των πλοίων πρέπει να συντονιστεί με τις ένοπλες δυνάμεις.»

Υπενθυμίζεται, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως από σήμερα το πρωί (04/05) την έναρξη της επιχείρησης «Project Freedom», μιας προσπάθεια «απελευθέρωσης» πλοίων που παραμένουν εγκλωβισμένα στα Στενά του Ορμούζ.

Αποκάλεσε αυτήν την διαδικασία ως και πρόσθεσε ότι πρόκειται για μία «ανθρωπιστική χειρονομία εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών, των χωρών της Μέσης Ανατολής, αλλά κυρίως του Ιράν».

«Για το καλό του Ιράν, της Μέσης Ανατολής και των ΗΠΑ, ενημερώσαμε αυτές τις χώρες ότι θα καθοδηγήσουμε τα πλοία τους με ασφάλεια έξω από αυτές τις περιορισμένες θαλάσσιες οδούς, ώστε να μπορούν ελεύθερα και να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους», τόνισε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social.

«Αυτή η διαδικασία, Project Freedom (Σχέδιο Ελευθερία), θα ξεκινήσει το πρωί της Δευτέρας, ώρα Μέσης Ανατολής», πρόσθεσε ο Τραμπ.