Ιράν: Προειδοποιεί πως θα θεωρήσει τα πλήγματα «πράξη επιθετικότητας»

Το Ιράν προειδοποιεί τις ΗΠΑ πως θα θεωρήσει όποια περιορισμένα πλήγματα ως «πράξη επιθετικότητας».

Δυνάμεις ασφαλείας στο Ιράν
Δυνάμεις ασφαλείας στο Ιράν | Getty
Το Ιράν προειδοποίησε σήμερα ότι θα θεωρήσει οποιαδήποτε επίθεση στο έδαφός του, συμπεριλαμβανομένων περιορισμένων επιθέσεων, «πράξη επιθετικότητας», σε μια περίοδο που η Ουάσινγκτον αυξάνει την στρατιωτική της πίεση κατά της Τεχεράνης.

Διαβάστε ακόμα: FT: Η μυστική συμφωνία 500 εκατ. ευρώ του Ιράν με τη Ρωσία για χιλιάδες αντιαεροπορικούς πυραύλους

Την Παρασκευή, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο μιας περιορισμένης στρατιωτικής επίθεσης κατά του Ιράν, αν η Τεχεράνη δεν καταλήξει γρήγορα σε συμφωνία με τις ΗΠΑ.

Απαντώντας σήμερα σε αυτή τη δήλωση ο Εσμαΐλ Μπαγαΐ, σε συνέντευξη Τύπου στην Τεχεράνη, τόνισε: «Όσον αφορά το πρώτο ερώτημα σχετικά με ένα περιορισμένο πλήγμα, δεν υπάρχει περιορισμένο πλήγμα». Μια πράξη επιθετικότητας θα θεωρηθεί πράξη επιθετικότητας. Τελεία και παύλα».

