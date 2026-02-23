Ιράν: Προειδοποιεί πως θα θεωρήσει τα πλήγματα «πράξη επιθετικότητας»

Το Ιράν προειδοποίησε σήμερα ότι θα θεωρήσει οποιαδήποτε επίθεση στο έδαφός του, συμπεριλαμβανομένων περιορισμένων επιθέσεων, «πράξη επιθετικότητας», σε μια περίοδο που η Ουάσινγκτον αυξάνει την στρατιωτική της πίεση κατά της Τεχεράνης.
Διαβάστε ακόμα: FT: Η μυστική συμφωνία 500 εκατ. ευρώ του Ιράν με τη Ρωσία για χιλιάδες αντιαεροπορικούς πυραύλους
Την Παρασκευή, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο μιας περιορισμένης στρατιωτικής επίθεσης κατά του Ιράν, αν η Τεχεράνη δεν καταλήξει γρήγορα σε συμφωνία με τις ΗΠΑ.
Απαντώντας σήμερα σε αυτή τη δήλωση ο Εσμαΐλ Μπαγαΐ, σε συνέντευξη Τύπου στην Τεχεράνη, τόνισε: «Όσον αφορά το πρώτο ερώτημα σχετικά με ένα περιορισμένο πλήγμα, δεν υπάρχει περιορισμένο πλήγμα». Μια πράξη επιθετικότητας θα θεωρηθεί πράξη επιθετικότητας. Τελεία και παύλα».
- Ο Αλέξης Τσίπρας επανασυστήνεται: Η ανθρωπογεωγραφία της δεξαμενής του και οι επόμενοι σταθμοί
- Καθαρά Δευτέρα: Πωλητής χαρταετών κλείνει 20 χρόνια στο πόστο του στο Παγκράτι - «Δίνουμε χαρά στα παιδάκια»
- Μπέσσυ Μάλφα, Δημήτρης Μπάσης, Αποστολία Ζώη: Είστε σίγουροι ότι ξέρετε τα πραγματικά τους ονόματα;
- Η Μαρίκα Νίνου, ο Τσιτσάνης και ο άγριος... τσαμπουκάς με τη Σωτηρία Μπελλου
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.