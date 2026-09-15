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Ιράν προς ΗΠΑ: «Καμία διαπραγμάτευση έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι μας»

«Καμία διαπραγμάτευση έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι του Ιράν. Τελεία!» τόνισε ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της χώρας Μοχσέν Ρεζάεϊ.

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Γιγαντοαφίσα κατά του Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν
Γιγαντοαφίσα κατά του Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν | AP
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Το Ιράν σκληραίνει τη στάση του απέναντι στις ΗΠΑ! Ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της χώρας Μοχσέν Ρεζάεϊ, με ανάρτησή του, στο Χ (πρώην Twitter) απέρριψε τα αντικρουόμενα μηνύματα του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με το ενδεχόμενο έναρξης διαπραγματεύσεων.

Ο Ρεζάεϊ ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν διαπραγματεύσεις με την Ουάσινγκτον έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι που θέτει η Τεχεράνη.

«Μην αποσπάστε από τα αντικρουόμενα μηνύματα του προέδρου των ΗΠΑ, από το “δεν υπάρχουν διαπραγματεύσεις” έως το “είμαστε έτοιμοι να μιλήσουμε”», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Παράλληλα, ο Ιρανός αξιωματούχος υποστήριξε ότι τα δεδομένα γύρω από το πετρέλαιο και τα Στενά του Ορμούζ έχουν αλλάξει, προειδοποιώντας ότι οι προσπάθειες περιορισμού των συνεπειών δεν θα αποτρέψουν, όπως ανέφερε, όσα πρόκειται να ακολουθήσουν.

«Καμία διαπραγμάτευση έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι του Ιράν. Τελεία!», κατέληξε ο Ρεζάεϊ.

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