Ιράν: Σε υπόγειο καταφύγιο ο Χαμενεΐ ενώ «κοντοζυγώνουν» οι ΗΠΑ - Διαψεύδει η Τεχεράνη

Ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ φέρεται να κατέφυγε σε ένα οχυρωμένο υπόγειο καταφύγιο που περιέχει μια σειρά από σήραγγες στην Τεχεράνη, αφού ανώτεροι αξιωματούχοι ασφαλείας προειδοποίησαν για αυξημένη πιθανότητα αμερικανικού πλήγματος στο Ιράν.

Σύμφωνα με ιρανικό πρακτορείο της αντιπολίτευσης, ο Μασούντ Χαμενεΐ, ο τρίτος γιος του αγιατολάχ, έχει αναλάβει τη διαχείριση των καθημερινών αρμοδιοτήτων του ανώτατου ηγέτη και χρησιμεύει ως ο κύριος δίαυλος επικοινωνίας με τις εκτελεστικές εξουσίες της κυβέρνησης του καθεστώτος.

Η ιρανική εκτίμηση ότι μια αμερικανική επίθεση έχει γίνει πιο πιθανή έρχεται μετά τη δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ την Παρασκευή ότι αμερικανικά αεροπλανοφόρα βρίσκονται καθ' οδόν προς τον Περσικό Κόλπο, αναφέρει η Jerusalem Post.

Φυγάδευση Χαμενεΐ - Διαψεύδει η Τεχεράνη

Ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν «λαμβάνει ασφάλεια, αλλά δεν κρύβεται σε κάποιο καταφύγιο», δήλωσε ο γενικός πρόξενος της χώρας στη Βομβάη.

Μιλώντας αποκλειστικά στο NDTV το Σάββατο, ο Γενικός Πρόξενος του Ιράν, Saeid Reza Mosayeb Motlagh, δήλωσε ότι ξένες υπηρεσίες πληροφοριών έχουν υποκινήσει τις διαμαρτυρίες στη χώρα του και ότι το Ιράν και η Ινδία προσπαθούν να συνεχίσουν τη συνεργασία τους παρά την απειλή κυρώσεων.

«Όπως γνωρίζετε, έχουν γίνει προσπάθειες να παρουσιαστεί ότι το Ιράν αντιμετωπίζει μια εσωτερική κρίση. Πρέπει να πω ότι οι δυνάμεις ασφαλείας επέδειξαν ευελιξία και αυτοσυγκράτηση απέναντι στους διαδηλωτές μέχρι μια ημερομηνία-ορόσημο, η οποία πιστεύω ότι ήταν η Πέμπτη (8 Ιανουαρίου) ή η Παρασκευή», δήλωσε ο διπλωμάτης.