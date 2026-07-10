Ιράν: Σκληρό μήνυμα Γαλιμπάφ στις ΗΠΑ – «Ο πόλεμος δεν θα τελειώσει με παράδοση»

Εύθραυστη είναι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και, τη στιγμή που ο Αμπάς Αραγτσί αναμένεται να πάει στο Ομάν για συνομιλίες, ο εκπρόσωπος Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ στις ΗΠΑ δηλώνει ότι «ο πόλεμος μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών δεν θα τελειώσει ποτέ με την παράδοση του Ιράν».

Οι ΗΠΑ κατηγόρησαν το Ιράν για επιθέσεις σε τρία πλοία εντός των στρατηγικής σημασίας Στενών του Ορμούζ, τα οποία έχουν γίνει μείζον θέμα της σύγκρουσης, και εξαπέλυσαν αντίποινα με πλήγματα κατά του Ιράν.

Η Τεχεράνη απάντησε στοχοποιώντας συμμάχους της Ουάσινγκτον στην περιοχή: το Κουβέιτ, όπου τουλάχιστον ένας άνθρωπος τραυματίστηκε, το Μπαχρέιν, την Ιορδανία ή ακόμη το Κατάρ, μια από τις μεσολαβήτριες χώρες στις προσπάθειες διευθέτησης της σύγκρουσης.

«Κάθε φορά που οι Αμερικανοί προδίδουν τη συμφωνία, εμείς είμαστε πλήρως προετοιμασμένοι να αμυνθούμε, να κάνουμε μέτωπο εναντίον τους και να διασφαλίσουμε τα δικαιώματα του ιρανικού λαού», πρόσθεσε ο Γαλιμπάφ, τονίζοντας ότι «δεν εμπιστεύεται τους Αμερικανούς».

Ιράν: Στο Ομάν ο Αραγτσί

Παράλληλα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί θα μεταβεί αύριο Σάββατο στο Ομάν, ως επικεφαλής μιας διπλωματικής αντιπροσωπείας για συνομιλίες που θα επικεντρωθούν στις διμερείς σχέσεις και τις περιφερειακές εξελίξεις.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με το επίσημο ειδησεογραφικό πρακτορείο IRNA.

Στο πλαίσιο των διπλωματικών προσπαθειών, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ μίλησε νωρίτερα με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν και επανέλαβε ότι το Ισλαμαμπάντ είναι έτοιμο να συνεχίσει να μεσολαβεί για τον τερματισμό της κρίσης. «Συζητήσαμε την εξελισσόμενη περιφερειακή κατάσταση και υπογραμμίσαμε ότι είναι επιτακτική ανάγκη η αυτοσυγκράτηση, ο διάλογος και η διπλωματία ώστε να διαφυλαχθούν τα οφέλη της ειρήνης που κερδίσαμε με δυσκολία τους τελευταίους μήνες» ανέφερε σε ανάρτησή του.

Ο Σαρίφ συζήτησε επίσης τις εξελίξεις με τον εμίρη του Κατάρ, σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι. Οι δύο ηγέτες υπογράμμισαν ότι παραμένουν δεσμευμένοι στη διαφύλαξη των θαλάσσιων οδών και τη διαρκή ειρήνη στην περιοχή.