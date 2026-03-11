Ιράν στον ΟΗΕ: «ΗΠΑ και Ισραήλ στοχεύουν σκόπιμα και αδιακρίτως αμάχους»

Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη, Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί, μιλώντας σε δημοσιογράφους στον ΟΗΕ κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ότι διεξάγουν έναν «σκόπιμο, απρόκλητο και παράνομο πόλεμο επιθετικότητας εναντίον της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν».

Ο κ. Ιραβανί ανέφερε ότι η σύγκρουση έχει φτάσει «στην ενδέκατη συνεχόμενη ημέρα αυτού του βίαιου πολέμου κατά του λαού του Ιράν», υποστηρίζοντας ότι οι επιθέσεις συνεχίζονται «χωρίς διακοπή — ημέρα και νύχτα». Σύμφωνα με τον ίδιο, οι επιθέσεις «στοχεύουν σκόπιμα και αδιακρίτως αμάχους και πολιτικές υποδομές σε όλη τη χώρα», δείχνοντας «καμία απολύτως συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο και καμία αυτοσυγκράτηση στη διάπραξη αυτών των εγκλημάτων».

Ο Ιρανός πρέσβης υποστήριξε ότι οι επιθέσεις έχουν προκαλέσει βαριές απώλειες μεταξύ των αμάχων και εκτεταμένες καταστροφές. Όπως είπε, «περισσότεροι από 1.300 άμαχοι» έχουν σκοτωθεί, ενώ έχουν καταστραφεί «9.669 πολιτικοί στόχοι», μεταξύ των οποίων «7.943 κατοικίες», «32 ιατρικές και φαρμακευτικές εγκαταστάσεις» και «65 σχολεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα». Πρόσθεσε ότι οι αριθμοί αυτοί αυξάνονται καθημερινά καθώς οι επιθέσεις συνεχίζονται σε πόλεις σε ολόκληρο το Ιράν.

Ο κ. Ιραβανί αναφέρθηκε επίσης στις περιβαλλοντικές και υγειονομικές συνέπειες των επιθέσεων σε ενεργειακές εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με τον ίδιο, πλήγματα σε αποθήκες καυσίμων στην Τεχεράνη απελευθέρωσαν «μεγάλες ποσότητες επικίνδυνων και τοξικών ρύπων στην ατμόσφαιρα», ενώ οι βροχοπτώσεις προκάλεσαν «ιδιαίτερα όξινη βροχόπτωση», αυξάνοντας «τον κίνδυνο αναπνευστικών προβλημάτων και περιβαλλοντικής μόλυνσης».

Παράλληλα, κατήγγειλε επιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές, όπως το αεροδρόμιο Μεχραμπάντ της Τεχεράνης και μονάδα αφαλάτωσης στο νησί Κεσμ, γεγονός που, όπως είπε, διέκοψε «την παροχή νερού σε 30 χωριά». Καταδίκασε επίσης αυτό που χαρακτήρισε «σκόπιμη τρομοκρατική επίθεση κατά του ξενοδοχείου Ramada στη Βηρυτό», κατά την οποία σκοτώθηκαν «τέσσερις διπλωμάτες της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν». Σύμφωνα με τον ίδιο, «η δολοφονία διπλωματών αποτελεί σοβαρή τρομοκρατική πράξη, έγκλημα πολέμου και κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου».

Ασκώντας κριτική στο Συμβούλιο Ασφαλείας, ο κ. Ιραβανί δήλωσε ότι είναι «βαθιά λυπηρό ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας συνεχίζει να παραμένει σιωπηλό», κατηγορώντας ορισμένα μέλη ότι προσπαθούν «να αντιστρέψουν τους ρόλους θύματος και επιτιθέμενου». Προειδοποίησε ότι μια απόφαση που θα καταδικάζει το Ιράν θα «υπονομεύσει σοβαρά την αξιοπιστία και τη νομιμότητα του Συμβουλίου».

Κλείνοντας, ο Ιρανός πρέσβης κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να παρέμβει άμεσα για τον τερματισμό της σύγκρουσης, προειδοποιώντας ότι «σήμερα είναι το Ιράν· αύριο θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε άλλο κυρίαρχο κράτος». Τόνισε επίσης ότι το Ιράν «θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να υπερασπιστεί τον λαό του, το έδαφος του και την ανεξαρτησία του».