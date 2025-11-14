Ιράν: Συλλογική προσευχή στην πρωτεύουσα για να σωθεί από τη λειψυδρία

Εκατοντάδες άνδρες και γυναίκες συγκεντρώθηκαν σήμερα στο τέμενος Εμαμζαντέχ Σάλεχ, στη βόρεια Τεχεράνη, προκειμένου να προσευχηθούν για την επιστροφή των βροχοπτώσεων.

Πολλοί κάτοικοι ξέσπασαν σε κλάματα καθώς προσεύχονταν με θέρμη, ενώ όλες οι γυναίκες φορούσαν την παραδοσιακή μαντίλα. Σύμφωνα με τη θρησκευτική πρακτική, άνδρες και γυναίκες χωρίστηκαν κατά τη διάρκεια της προσευχής.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε από κοινού από σουνίτες και σιίτες μουσουλμάνους, όπως συνηθίζεται σε περιόδους ξηρασίας.

Το Ιράν βρίσκεται αντιμέτωπο με μία από τις πιο σοβαρές ξηρασίες των τελευταίων δεκαετιών. Στην Τεχεράνη, το χαμηλό επίπεδο βροχόπτωσης χαρακτηρίζεται από τις αρχές ως «σχεδόν πρωτόγνωρο εδώ και έναν αιώνα».

Από τις 31 επαρχίες της χώρας, οι 15 δεν έχουν δει ούτε σταγόνα βροχής αυτό το φθινόπωρο, γεγονός που επιτείνει την κρίση.

Μέτρα της κυβέρνησης για τη λειψυδρία

Μπροστά στη δραματική κατάσταση, η κυβέρνηση αποφάσισε να εφαρμόσει διακοπές ηλεκτροδότησης σε τακτά χρονικά διαστήματα στην Τεχεράνη, μια μητρόπολη με πάνω από 10 εκατομμύρια κατοίκους, ώστε να περιοριστεί η κατανάλωση.

Η πόλη καταναλώνει περίπου 3 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού την ημέρα, σύμφωνα με τον ιρανικό Τύπο.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, προειδοποίησε την περασμένη εβδομάδα ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε να εκκενωθεί εάν δεν σημειωθούν βροχοπτώσεις έως το τέλος του έτους. Δεν διευκρίνισε, ωστόσο, πώς θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μια τέτοια επιχείρηση.

Τα φράγματα σε οριακή κατάσταση

Από τα πέντε φράγματα που τροφοδοτούν την πρωτεύουσα, το ένα έχει ήδη στερέψει, ενώ τα αποθέματα σε ένα άλλο έχουν μειωθεί σε λιγότερο από 8%. Οι κορυφές της οροσειράς του Αλμπόρζ, που συνήθως καλύπτονται από χιόνι αυτήν την εποχή, παραμένουν φέτος απελπιστικά στεγνές, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για το μέλλον.