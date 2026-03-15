Ιράν: Συνελήφθησαν 20 άτομα για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ

Όσο ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται, είκοσι άτομα συνελήφθησαν στο βορειοδυτικό Ιράν για απόπειρα συνεργασίας με το Ισραήλ, ανέφερε την Κυριακή το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, επικαλούμενο ανακοίνωση του γραφείου του εισαγγελέα της επαρχίας του Δυτικού Αζερμπαϊτζάν.

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται ότι έστειλαν στο Ισραήλ στοιχεία για την τοποθεσία των στρατιωτικών και ασφαλιστικών περιουσιακών στοιχείων του Ιράν.

Στο μεταξύ, το Ισραήλ ξεκίνησε μια νέα φάση της επίθεσής του στο Ιράν, θέτοντας ως στόχο πλέον σημεία ελέγχου ασφαλείας βάσει πληροφοριών από πληροφοριοδότες επί τόπου, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει τη στρατηγική του ισραηλινού στρατού.