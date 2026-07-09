Ιράν: «Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν με τους δικούς μας όρους και όχι με αμερικανικές απειλές»

Ο επικεφαλής ιρανός διαπραγματευτής στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ, ο Μοχάμεντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, επανέλαβε σήμερα ότι τα Στενά του Ορμούζ δεν θα ανοίξουν ξανά παρά μόνο με «ιρανικούς όρους», εν μέσω νέων ανταλλαγών πληγμάτων ανάμεσα στις ένοπλες δυνάμεις των δυο κρατών στη Μέση Ανατολή.
«Η Αμερική ακόμα να μάθει πως ο εκφοβισμός και η αθέτηση υποσχέσεων δεν είναι πλέον χωρίς κόστος. Ας το θέσω απλά: αν μας χτυπάτε, θα σας χτυπάμε», τόνισε ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν Γαλιμπάφ μέσω X.
Πρόσθεσε ότι τα Στενά του Ορμούζ, στην καρδιά των συνεχιζόμενων εντάσεων ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη, «δεν θα ανοίξουν ξανά παρά μόνο με ''ιρανικούς όρους'', όχι με αμερικανικές απειλές».
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