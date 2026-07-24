Ιράν: «Θα σκοτώνουμε ένα μέλος των δυνάμεων των ΗΠΑ για κάθε Ιρανό που πέφτει νεκρός»

Ανώτατος στρατηγός του Ιράν δήλωσε ότι η Τεχεράνη θα σκοτώνει ένα μέλος των αμερικανικών δυνάμεων για κάθε Ιρανό που θα χάνει τη ζωή του, σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.
Ο επικεφαλής της ανώτατης κοινής στρατιωτικής διοίκησης του Ιράν δεσμεύτηκε ότι η χώρα θα σκοτώνει ένα μέλος των αμερικανικών δυνάμεων για κάθε Ιρανό που χάνει τη ζωή του, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.
Ο διοικητής του Κεντρικού Επιτελείου «Khatam al-Anbiya», το οποίο ηγείται των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, φέρεται να δήλωσε -σύμφωνα με το προσκείμενο στο κράτος ειδησεογραφικό πρακτορείο Fars- ότι ένα μέλος των αμερικανικών δυνάμεων «θα σταλεί στην κόλαση» για κάθε Ιρανό πολίτη «που μαρτυρά».
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Η απειλή αυτή έπεται της χθεσινής προειδοποίησης του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα βομβαρδίζουν μια ιρανική γέφυρα ή έναν σταθμό παραγωγής ενέργειας κάθε φορά που η Τεχεράνη θα βάζει στο στόχαστρο πλοίο στα Στενά του Ορμούζ.
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