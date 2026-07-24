Τραμπ: «Αν η Ρωσία και η Κίνα πουλάνε όπλα στο Ιράν, θα είναι πολύ κακό για αυτές»

Νέες απειλές εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά της Ρωσίας και της Κίνας χαρακτηρίζοντας «πολύ κακή» μια ενδεχόμενη πώληση όπλων στο Ιράν.

Υπενθυμίζεται ότι, εύθραυστη είναι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και για 13η συνεχόμενη νύχτα οι ΗΠΑ συνέχισαν τις επιθέσεις στο Ιράν, την στιγμή που η ένταση και στα Στενά του Ορμούζ, είναι «στο κόκκινο».

Ο Αμερικανός Πρόεδρος, ανήρτησε μέσω Truth Social: «Ο Πρόεδρος Σι, στην πρόσφατη συνάντησή μας στο Πεκίνο της Κίνας, μου είπε ότι δεν θα έδινε ούτε θα πουλούσε όπλα στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν υπό οποιεσδήποτε συνθήκες — και αυτή η δήλωση περιλάμβανε και κινεζικές εταιρείες. Λαμβάνοντας υπόψη τη σχέση μας, τον εμπιστεύομαι και, επιπλέον, του κάνω και πολύ μεγάλη χάρη.

Ομοίως, ο Πρόεδρος Πούτιν, παρά τον φρικτό πόλεμο που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ουκρανία (η σχέση παραμένει, όπως και με τον Πρόεδρο Zelensky), μου είπε ότι δεν θα πουλούσε όπλα στο Ιράν. Καταλαβαίνει ότι δεν πουλάω όπλα στην Ουκρανία, αλλά σε χώρες του ΝΑΤΟ. Πληρώνουν την πλήρη τιμή και δεν έχω ιδέα πώς διανέμονται αυτά τα όπλα.

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Επομένως, δύο μεγάλες χώρες για τις οποίες μιλάνε συχνά με όρους Ιράν, κατά τη γνώμη μου, δεν συμμετέχουν. Αν το έκαναν, θα ήταν πολύ κακό γι' αυτές σίγουρα όχι προς το συμφέρον τους. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.