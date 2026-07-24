«Πιο ισχυρό από ποτέ το Ιράν»: Ένα «δόλωμα» που τσίμπησαν οι ΗΠΑ και το εφιαλτικό Στάδιο 3 του πολέμου

«Το Ιράν είναι ισχυρότερο σήμερα από ό,τι ήταν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος». Και αυτό είναι κυριολεκτικά το εφιαλτικό σενάριο για το οποίο ανησυχούμε. Και ο λόγος που με έχετε εδώ είναι επειδή τους επόμενους μήνες, η παγκόσμια οικονομική κρίση θα ενταθεί».

Έτσι προκατέβαλε την ανάλυσή του για τα τεκταινόμενα στη Μέση Ανατολή ο Ρόμπερτ Πέιπ, καθηγητής Πολιτικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο και διευθυντής του Chicago Project για την Ασφάλεια και τις Απειλές, προσκεκλημένος στο podcast «The Diary Of A CEO»

Ως καταξιωμένος πολιτικός επιστήμονας, έχει συμβουλεύσει κάθε Λευκό Οίκο από την τραγωδία της 11η Σεπτεμβρίου σε θέματα στρατιωτικής στρατηγικής, και τώρα προειδοποιεί πως οι ΗΠΑ έχουν πέσει σε μία αναπόδραστη παγίδα της Τεχεράνης.

Ιράν: Πώς παρέσυρε τις ΗΠΑ στο «3ο στάδιο»

Ο κ. Πέιπ είπε στην εκπομπή για το εφιαλτικό του σενάριο: «Είναι επειδή μοντελοποιώ τον βομβαρδισμό του Ιράν εδώ και 20 χρόνια. Και έχω συμβουλεύσει κάθε Λευκό Οίκο από το 2001 έως 2024 σε διάφορα θέματα που σχετίζονται με τη σύγκρουση.

Και τώρα μπαίνουμε στην πρόβλεψη του 3ου σταδίου. Είμαστε σαν τον Τιτανικό, έτοιμοι να χτυπήσουμε το παγόβουνο. Και όταν χτυπήσει το παγόβουνο, δεν υπάρχουν αρκετές σωσίβιες λέμβοι για όλους.

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Ποιο είναι αυτό το τρίτο στάδιο; Στο μοντέλο του, ο καθηγητής αναγνωρίζει 4 διαφορετικά. Το πρώτο είναι ο τρόπος με τον οποίο ξεκίνησε τον πόλεμο κατά του Ιράν το μπλοκ ΗΠΑ - Ισραήλ, με στοχευμένες αεροπορικές επιδρομές.

Το δεύτερο στάδιο είναι αυτό των απανωτών «αντιποίνων», μία γεωπολιτική δίνη στην οποία παρασύρονται ουσιαστικά οι αντικρουόμενες πλευρές, για να μην υποσκελιστούν επικίνδυνα στον λόγο των δικών τους απωλειών, σε σχέση με αυτών του εχθρού.

Είναι το σχοινοτενές στάδιο στο οποίο έχουμε γίνει μάρτυρες εδώ και μήνες, το στάδιο το οποίο είδαμε σχεδόν τη σύγκρουση να τερματίζεται με τα Σύμφωνα του Ισλαμαμπάντ, μόνο για τις ΗΠΑ να συνεχίσουν την επιθετικότητα, καταργώντας κάθε ελπίδα για αποκλιμάκωση.

Το τρίτο στάδιο είναι αυτό της περαιτέρω κλιμάκωσης, στο οποίο εισέρχεται αβέβαια αλλά σταθερά ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Με τις απώλειες σε υποδομές και στρατιωτικό υλικό να αυξάνονται, η Ουάσινγκτον αντιμετωπίζει τώρα το αναπόφευτκο στο οποίο παρασύρθηκε, δηλαδή μία χερσαία επιχείρηση, σε μία προσπάθεια να βάλει αποφασιστικό τέλος στη σύγκρουση.

Σύμφωνα με τον Πέιπ, η πιθανότητα να πραγματοποιηθεί ένα τέτοιο σενάριο είναι τεράστια.

«Λοιπόν, πόσο πραγματικός είναι ο κίνδυνος οι ΗΠΑ να κάνουν κάποιο είδος περιορισμένης επίγειας επιχείρησης με στρατό στο Ιράν; Πλέον πλησιάζει το 70%, πιθανώς περισσότερο μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας.

Αλλά ανησυχώ και για τρομοκρατική επίθεση, γιατί η κατοχή εχθρικών εδαφών είναι ο μεγαλύτερος παράγοντας κινδύνου για επιθέσεις αυτοκτονίας. Έτσι, η επιλογή είναι ή έχουμε μια παγκόσμια οικονομική κρίση ή αφήνουμε το Ιράν να ελέγχει τη ροή στα Στενά του Ορμούζ».

Το Ιράν πιο ισχυρό από ποτέ

Ωστόσο, σύμφωνα με τον καθηγητή, αυτή η εξέλιξη έχει καταλήξει με το Ιράν ίσως στην πιο πλεονεκτική θέση της ιστορίας του: «Τώρα έχει τον έλεγχο της ενέργειας σε παγκόσμια βάση που δεν είχε πριν.

Χωρίς αμφιβολία. Δεν το λέω αυτό με καμία ικανοποίηση, αλλά το Ιράν είναι ισχυρότερο σήμερα από ό,τι ήταν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος στις 28 Φεβρουαρίου.

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Και αυτό επειδή ελέγχει το Στενό του Ορμούζ, που σημαίνει ότι μπορεί να απειλήσει κατά βούληση σχεδόν οποιοδήποτε πλοίο που περνάει από το Στενό του Ορμούζ. Έχει αποδειχθεί αυτό ξανά και ξανά.

Ακόμα και όταν τα πλοία απενεργοποιούν τους αναμεταδότες τους, εξακολουθούν να είναι σε θέση να τα απειλήσουν καθώς περνούν. Και κάθε φορά που ένα πλοίο προσπαθεί να περάσει, πέφτει πάνω σε ένα drone, μια νάρκη, πέφτει ουσιαστικά πάνω στο φράγμα του Ιράν, και αυτή είναι η δύναμή του».