Ιράν: Θα υπερασπιστούμε τον εαυτό μας έναντι «οποιασδήποτε ξένης απειλής»

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, διαμήνυσε πως η χώρα του υπερασπιστεί τον εαυτό της έναντι «οποιασδήποτε ξένης απειλής».

Στη διάρκεια τηλεφωνικής του επικοινωνίας με τον πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας, Φαϊσάλ μπιν Φαρχάν, ο Αραγτσί υπογράμμισε «τη σημασία της διεθνούς καταδίκης οποιασδήποτε ξένης παρέμβασης στις εσωτερικές υποθέσεις των χωρών της περιοχής» σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε στο Telegram.

Το επίσημο σαουδαραβικό πρακτορείο SPA επιβεβαίωσε την τηλεφωνική αυτή επικοινωνία, επισημαίνοντας ότι οι δύο υπουργοί συζήτησαν «μέσα για την ενίσχυση» της ασφάλειας της περιοχής.

Όλα αυτά, την ώρα που οι ΗΠΑ συνεχίσουν τις εσωτερικές διεργασίες σχετικά με το τι θα κάνουν όσον αφορά στο Ιράν.

Κλείνει η πρεσβεία της Πορτογαλίας στην Τεχεράνη

Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση της Πορτογαλίας ανακοίνωσε ότι κλείνει «προσωρινά» την πρεσβεία της στην Τεχεράνη λόγω «του πλαισίου έντασης» που επικρατεί στο Ιράν, ενώ συνέστησε στους πολίτες της να αποφεύγουν να ταξιδεύουν στη χώρα.

Το πορτογαλικό υπουργείο Εξωτερικών διευκρίνισε ότι η απόφαση για την αναστολή της λειτουργίας της πρεσβείας στην Τεχεράνη ελήφθη χθες, Τετάρτη (14/01).

Οκτώ Πορτογάλοι πολίτες έχουν ήδη φύγει από το Ιράν, ενώ και άλλοι προετοιμάζονται στο πλαίσιο «απόρρητων διαδικασιών για λόγους ασφαλείας», πρόσθεσε το υπουργείο.

Όπως εξήγησε, άλλοι δέκα Πορτογάλοι, ανάμεσά τους και επτά που έχουν και την ιρανική υπηκοότητα, αποφάσισαν να παραμείνουν στο Ιράν.

Η Πορτογαλία είχε καλέσει την Τρίτη τον Ιρανό πρεσβευτή στη Λισαβόνα για να του δηλώσει ότι καταδικάζει τη βίαιη καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων και να του ζητήσει να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματα των Ιρανών πολιτών.