Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες από το Ιράν: «Κουβαλούσα τη νεκρή γυναίκα μου για 1,5 ώρα»

Συνεχίζονται οι διαδηλώσεις στο Ιράν, οι οποίες είχαν ξεκινήσει στις 29 Δεκεμβρίου, όταν χιλιάδες κόσμου βγήκε στους δρόμους. Η κυβέρνηση απαντά με βίαιη καταστολή, οδηγώντας στον θάνατο πολλών διαδηλωτών, μεταξύ των οποίων γυναίκες και νεαρά άτομα.

Μία από τις συγκλονιστικές μαρτυρίες που έρχονται στο φως αφορά τον «Ρεζά», που κράτησε τη σορό της συζύγου του «Μαρίμ» για μιάμιση ώρα, αφού είχε πυροβοληθεί. Στη συνέχεια, μεταφέρθηκαν σε γκαράζ όπου τύλιξε τη σορό της σε σεντόνι. Τα ονόματα και τις μαρτυρίες μετέδωσε το BBC, ωστόσο για λόγους ασφαλείας τα έχει αλλάξει.

Η Μαρίν είχε προειδοποιήσει τα παιδιά της, ηλικίας 7 και 14 ετών, πριν συμμετάσχει στις διαδηλώσεις: «Οι γονείς μερικές φορές δεν επιστρέφουν από τις διαδηλώσεις».

Το ανεξάρτητο ινστιτούτο HRANA αναφέρει τουλάχιστον 2.400 θανάτους διαδηλωτών, ανάμεσά τους 12 παιδιά, μέσα σε τρεις εβδομάδες. Η ακριβής καταμέτρηση είναι δύσκολη λόγω του μπλοκαρίσματος του διαδικτύου και των τηλεφωνικών επικοινωνιών από τις 8 Ιανουαρίου, καθώς και της περιορισμένης πρόσβασης των διεθνών ΜΜΕ.

Οι μαρτυρίες περιγράφουν εκτεταμένη βία, με πυροβολισμούς στο κεφάλι και το πρόσωπο, και σορούς διαδηλωτών να μεταφέρονται στα ιατροδικαστικά κέντρα, κυρίως στην Κεχριζάκ της Τεχεράνης. Ορισμένοι νεκροί, όπως ο 18χρονος Σουρνά Γκαλγκούν ή η 23χρονη Ρουμπίνα Αμιτιάν, ήταν πολύ νέοι. Ακόμη και εργαζόμενοι, όπως ο νοσοκόμος Ναβίντ Σαλέχι, έπεσαν θύματα.

Οι μάρτυρες που κατάφεραν να φύγουν από τη χώρα ή να συνδεθούν μέσω δορυφορικού διαδικτύου περιγράφουν την κατάσταση ως «πόλεμο» και επισημαίνουν την ενότητα των διαδηλωτών, παρά τον κίνδυνο νέων εκτελέσεων ή συλλήψεων.

Το BBC δεν μπορεί να επαληθεύσει ανεξάρτητα τα ακριβή στοιχεία, αλλά οι εικόνες και τα βίντεο δείχνουν εκατοντάδες σορούς σε ιατροδικαστικά κέντρα. Η κατάσταση παραμένει επικίνδυνη και η καταστολή συνεχίζεται.