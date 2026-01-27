«Το Ιράν θέλει συμφωνία» εκτιμά ο Τραμπ, ενώ αεροπλανοφόρο καταφθάνει στη Μέση Ανατολή

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έκρινε χθες Δευτέρα πως το Ιράν επιδιώκει διπλωματική λύση όσον αφορά τις εντάσεις με τις ΗΠΑ, καθώς το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln έφθασε στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Η κατάσταση όσον αφορά το Ιράν είναι «ρευστή», καθώς οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις συνεχίζουν να αναπτύσσουν -ιδίως ναυτικούς και άλλους- στρατιωτικούς πόρους στην περιοχή, δήλωσε ο ρεπουμπλικάνος στον ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios.

«Έχουμε μεγάλη αρμάδα κοντά στο Ιράν. Μεγαλύτερη απ’ ό,τι στη Βενεζουέλα», είπε ο πρόεδρος Τραμπ, διαβεβαιώνοντας πως η διπλωματία παραμένει στο τραπέζι. «Θέλουν να κλειστεί συμφωνία. Το ξέρω. Έχουν τηλεφωνήσει σε αρκετές περιπτώσεις. Θέλουν να μιλήσουμε», τόνισε στον Axios.

Στη Μέση Ανατολή το αμερικανικό αεροπλανοφόρο

Χθες Δευτέρα το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση») ανακοίνωσε πως το αεροπλανοφόρο Λίνκολν μαζί με τα πλοία συνοδείας του έφθασε στην περιοχή «ευθύνης» του, η οποία συμπεριλαμβάνει το Ιράν.

Η ανάπτυξη του αεροπλανοφόρου και της δύναμης κρούσης του σκοπό έχει «την προώθηση της περιφερειακής ασφάλειας και σταθερότητας», κατά τη φρασεολογία της CENTCOM. Κατά όσα είναι γνωστά, το σκάφος πλέει ακόμη στον Ινδικό Ωκεανό. Δεν είναι γνωστή η ακριβής θέση του.