Ιράν: Ξεκίνησε απεργία πείνας μέσα από το κελί η βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης, Νάργκες Μοχαμάντι

Η βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης Νάργκες Μοχαμάντι (Narges Mohammadi) ξεκίνησε απεργία πείνας ενώ κρατείται από τις ιρανικές αρχές, σύμφωνα με ανακοίνωση του ιδρύματός της.

Σε δήλωση, το ίδρυμα με έδρα το Παρίσι, το οποίο διοικείται από την οικογένειά της, αναφέρει ότι έλαβε αξιόπιστες πληροφορίες ότι η Μοχαμάντι ξεκίνησε την απεργία της τη Δευτέρα «για να διαμαρτυρηθεί για την παράνομη κράτησή της και τις άθλιες συνθήκες υπό τις οποίες κρατείται, πραγματικότητες που αντιμετωπίζουν πολυάριθμοι πολιτικοί κρατούμενοι που κρατούνται αυτή τη στιγμή στο Ιράν».

Ο Αλί Ραχμάνι, γιος της Μοχαμάντι, δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι «ανησυχεί βαθιά» για τη μητέρα του και όλους τους άλλους που κρατούνται από το καθεστώς.

«Αυτό που συμβαίνει στη χώρα μας είναι έγκλημα κατά της ανθρωπότητας», είπε ο Ραχμάνι, προσθέτοντας ότι πριν από τη σύλληψή της, η μητέρα του «καλούσε για αλληλεγγύη, ενότητα και ειρήνη».

Ιράν: Η στιγμή της σύλληψης της Μοχαμάντι

Η Μοχαμάντι συνελήφθη τον Δεκέμβριο από τις δυνάμεις ασφαλείας και την αστυνομία κατά τη διάρκεια τελετής μνήμης για τον Χοσρόου Αλικόρντι, δικηγόρο και ακτιβιστή ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο γραφείο του. Συνελήφθη στη Μασάντ, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του Ιράν.

Το ίδρυμα δήλωσε ότι λόγω του ιατρικού ιστορικού της Μοχαμάντι, το οποίο περιλαμβάνει καρδιακές προσβολές, πόνο στο στήθος, υψηλή αρτηριακή πίεση, καθώς και προβλήματα με τη σπονδυλική στήλη και άλλες ασθένειες, «η συνεχιζόμενη κράτησή της είναι εξαιρετικά επικίνδυνη και αποτελεί παραβίαση των νόμων για τα ανθρώπινα δικαιώματα».

Η βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης έχει επίσης περιορισμένη πρόσβαση στην οικογένειά της, ανέφερε το Ίδρυμα, και είχε μόνο μία τηλεφωνική κλήση με τον αδελφό της στις 14 Δεκεμβρίου, χωρίς καμία επαφή από τότε.

Ο Τάγκι Ραχμάνι, σύζυγος της Μοχαμάντι, δήλωσε ότι οι αρχές απαιτούν από τη σύζυγό του, όταν τηλεφωνεί, να λέει ότι όλα είναι καλά. «Αλλά η Νάργκες που γνωρίζουμε αρνείται να υποκύψει σε τέτοιες πιέσεις. Εκείνη επιμένει να λέει την αλήθεια της», είπε.

«Γνωρίζουν επίσης ότι αν αφεθεί ελεύθερη, θα συνεχίσει αμέσως τον ακτιβισμό της, καθώς θεωρεί την επανένταξη στον λαό καθήκον της», πρόσθεσε ο Τάγκι. «Η Νάργκες δεν θα φιμωθεί ποτέ και η φωνή της είναι αυτό που φοβούνται περισσότερο».