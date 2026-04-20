Το αμερικανικό ρεσάλτο σε ιρανικό πλοίο πυρπολεί τις διαπραγματεύσεις: «Θα ανταποδώσουμε σύντομα»

Σε τεντωμένο σχοινί βρίσκεται η διεθνής ασφάλεια, καθώς η εύθραυστη εκεχειρία στη Μέση Ανατολή καταρρέει. Μετά την ένοπλη κατάληψη ιρανικού φορτηγού πλοίου από το αμερικανικό ναυτικό, η Τεχεράνη προειδοποιεί για άμεσα αντίποινα, ενώ οι διπλωματικές προσπάθειες στο Πακιστάν μοιάζουν να πέφτουν στο κενό.

Η ένταση μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης χτύπησε «κόκκινο» τις τελευταίες ώρες, μετά το σοβαρό επεισόδιο στη Θάλασσα του Ομάν.

Το Ιράν, μέσω επίσημης ανακοίνωσης του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας, διεμήνυσε ότι «θα ανταποδώσει σύντομα» αυτό που χαρακτήρισε ως «πράξη ένοπλης πειρατείας» από την πλευρά των ΗΠΑ, θέτοντας τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας σε κατάσταση ύψιστης ετοιμότητας.

Η κατάληψη του «Touska» και το θρίλερ στη θάλασσα

Η νέα κρίση πυροδοτήθηκε όταν ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας Truth Social την κατάσχεση του ιρανικού φορτηγού πλοίου «Touska». Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, το πλοίο επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ στα ιρανικά λιμάνια.

«Το πλοίο του Ναυτικού μας τους σταμάτησε αμέσως, ανοίγοντας μια τρύπα στο μηχανοστάσιο μετά την αγνόηση των προειδοποιήσεων», έγραψε χαρακτηριστικά ο Τραμπ, τονίζοντας ότι το σκάφος βρίσκεται πλέον υπό την πλήρη επιμέλεια των ΗΠΑ.

Από την πλευρά της, η Τεχεράνη καταγγέλλει ότι αμερικανοί πεζοναύτες επιβιβάστηκαν στο πλοίο αφού πρώτα απενεργοποίησαν τα συστήματα πλοήγησής του, παραβιάζοντας κατάφωρα την ισχύουσα εκεχειρία.

Η κατάρρευση της εκεχειρίας και το ενεργειακό «έμφραγμα»

Η εκεχειρία, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 8 Απριλίου μετά από πέντε εβδομάδες σφοδρών συγκρούσεων που ξεκίνησαν στις 28 Φεβρουαρίου, φαίνεται πλέον να αποτελεί παρελθόν. Οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν κατηγορίες για το ποιος παραβίασε πρώτος τη συμφωνία, η οποία εκπνέει επίσημα την προσεχή Τετάρτη.

Το Ιράν απάντησε στον αποκλεισμό των λιμανιών του κλείνοντας εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ, μια κίνηση που προκαλεί παγκόσμιο συναγερμό.

Από το συγκεκριμένο σημείο διέρχεται το 20% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG). Η MarineTraffic επιβεβαιώνει ότι η ναυσιπλοΐα έχει παγώσει, με τις τιμές της ενέργειας να σημειώνουν ήδη ανοδική τροχιά.

Διπλωματικό θρίλερ στο Ισλαμαμπάντ

Παρά το πολεμικό κλίμα, ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς, συνοδευόμενος από τους στενούς συμβούλους Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, μεταβαίνει στο Πακιστάν για έναν δεύτερο γύρο συνομιλιών. Στόχος είναι η εξεύρεση μιας μόνιμης λύσης που θα τερματίσει τον πόλεμο.

Ωστόσο, η Τεχεράνη τηρεί σκληρή στάση. Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA διέψευσε τις πληροφορίες για συμμετοχή του Ιράν στις συνομιλίες, ξεκαθαρίζοντας ότι κανένας Ιρανός αξιωματούχος δεν θα καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων όσο παραμένει σε ισχύ ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός.

Με τον Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί ανοιχτά με καταστροφή των υποδομών του Ιράν αν δεν επιτευχθεί συμφωνία και την Τεχεράνη να προετοιμάζει αντίποινα για το «Touska», η περιοχή θυμίζει πυριτιδαποθήκη.

Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα, καθώς η λήξη της εκεχειρίας την Τετάρτη ενδέχεται να σημάνει την έναρξη μιας νέας, ακόμη πιο βίαιης φάσης της σύγκρουσης.