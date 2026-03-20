Ιρανικά ΜΜΕ: Νεκρός ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης, Αλί Μοχάμεντ Ναϊνί

Τα Ιρανικά Μέσα Μαζικής Ενηνέρωσης, αναφέρουν ότι σκότωσαν τον Αλί Μοχάμεντ Ναϊνί (Ali Mohammad Naini), τη «φωνή» των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν.

O Ναϊνί, διετέλεσε επίσημος εκπρόσωπος του IRGC και το πρόσωπο των στρατιωτικών επικοινωνιών του Ιράν κατά τη διάρκεια μιας από τις πιο έντονες συγκρούσεις στη σύγχρονη ιστορία της χώρας.

Ο θάνατός του σηματοδοτεί ένα ακόμη σημαντικό πλήγμα για την ανώτερη στρατιωτική και επικοινωνιακή ηγεσία του Ιράν, μετά από μια σειρά από πολύ σημαντικές απώλειες από την έναρξη της Επιχείρησης Epic Fury στις 28 Φεβρουαρίου.

Ποιος ήταν ο Αλί Μοχάμεντ Ναϊνί

Ο Αλί Μοχάμεντ Ναϊνί δεν ήταν διοικητής πεδίου μάχης. Ήταν κάτι που αναμφισβήτητα είναι πιο σημαντικό στην αρχιτεκτονική του σύγχρονου πολέμου — ο άνθρωπος που είπε την ιστορία του Ιράν στον κόσμο.

Κατέχοντας τον βαθμό του Δεύτερου Ταξίαρχου, ο Ναϊνί υπηρετούσε ως εκπρόσωπος τύπου και αναπληρωτής δημοσίων σχέσεων του IRGC από τον Ιούλιο του 2024. Σε αυτόν τον ρόλο, ήταν η επίσημη φωνή του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης — του πιο ισχυρού και ιδεολογικά σημαντικού στρατιωτικού οργανισμού στο Ιράν, που βρισκόταν πάνω από τις συμβατικές ένοπλες δυνάμεις και αναφερόταν απευθείας στον Ανώτατο Ηγέτη.

Ο ρόλος του εκπροσώπου τύπου του IRGC δεν είναι απλώς εθιμοτυπικός. Σε μια σύγκρουση τόσο σημαντική όσο αυτή που μάχεται το Ιράν από τα τέλη Φεβρουαρίου, ο εκπρόσωπος τύπου είναι ο θεσμός μέσω του οποίου ο ιρανικός στρατός διαμορφώνει το εγχώριο ηθικό, στέλνει σήματα στους εχθρούς, επικοινωνεί κόκκινες γραμμές και διαχειρίζεται την αφήγηση ενός πολέμου του οποίου οι φυσικές πραγματικότητες είναι δύσκολο να ελεγχθούν από την κυβέρνηση. Ο Ναϊνί εκτελούσε αυτή τη λειτουργία με αυξανόμενη ορατότητα και συχνότητα τις εβδομάδες από την έναρξη της Επιχείρησης Epic Fury.

Συνδέθηκε επίσης με το Πανεπιστήμιο Imam Hossein — το ακαδημαϊκό και στρατηγικό ίδρυμα του IRGC στην Τεχεράνη, το οποίο εκπαιδεύει τους αξιωματικούς του σώματος στην αμυντική επιστήμη, τη στρατηγική διαχείριση και την ισλαμική επαναστατική ιδεολογία. Το ακαδημαϊκό του υπόβαθρο στην άμυνα και τη στρατηγική διοίκηση ήταν συνεπές με μια καριέρα που συνδύαζε τη στρατιωτική θητεία με τις επικοινωνίες και το ιδεολογικό έργο, κάτι που το IRGC θεωρεί άρρηκτα συνδεδεμένο με την μαχητική του ικανότητα.