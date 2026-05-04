Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πως οι Φρουροί της Επανάστασης έκαναν επίθεση σε βάρος αμερικανικού πολεμικού, κοντά στη νήσο Τζασκ.

Όπως μεταφέρει το Fars και αναμεταδίδει το Al Jazeera, οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν φέρεται να έκαναν αρκετές προειδοποιήσεις στους Αμερικανούς, πριν επιτεθούν με δύο πυραύλους.

Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό, από την ιρανική πλευρά, πως ο στόλος του Ιράν σταμάτησε την είσοδο αμερικανικών πολεμικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ «με μία αυστηρή και άμεση προειδοποίηση».

Ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ διέψευσε την επίθεση στο αμερικανικό πλοίο, σύμφωνα με το Axios.

Η φερόμενη επίθεση έρχεται μετά τις ανακοινώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι διέταξε να αρχίσει σήμερα επιχείρηση για να τερματιστεί το κλείσιμο του Ορμούζ τους τελευταίους δυο μήνες για να μπορέσουν να φύγουν από τον Κόλπο πλοία αποκλεισμένα εκεί.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναφέρθηκε χθες βράδυ σε «ανθρωπιστική χειρονομία» και επίδειξη «καλής θέλησης» για να βοηθηθούν οι ναυτικοί που έχουν αποκλειστεί εξαιτίας του κλεισίματος της πλωτής διόδου.

Από σήμερα, το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό θα συνοδεύει να περνούν τα Στενά του Ορμούζ πλοία «που δεν έχουν καμιά σχέση με τη διένεξη στη Μέση Ανατολή» ανέφερε ο Τραμπ μέσω Truth Social.

Προειδοποίησε πως αν η επιχείρηση αυτή, που βάφτισε Project Freedom («Σχέδιο Ελευθερία») εμποδιστεί από τις ένοπλες δυνάμεις του Ιράν, αυτές οι τελευταίες «δυστυχώς θα αντιμετωπιστούν διά της ισχύος».

«Ο φύλακας και προστάτης του Ορμούζ»

Η απάντηση της Τεχεράνης στις νέες αυτές δηλώσεις του Τραμπ ήταν πως η χώρα διατηρεί τον έλεγχο της περιοχής.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγκαΐ, επεσήμανε πως η Τεχεράνη παραμένει ο «φύλακας και προστάτης» του Ορμούζ.

«Τα πλοία και οι πλοιοκτήτριες εταιρείες γνωρίζουν καλά πως η εξασφάλιση της ασφάλειάς τους απαιτεί τον συντονισμό με τις ικανές Αρχές της Ισλαμικής Δημοκρατία του Ιράν» συμπλήρωσε ο ίδιος.

Ο Μπαγκαΐ έκρινε πως όσες χώρες ακολουθούν τους νόμους, δεν υπάρχει λόγος να υποκύψουν στις «παράνομες πράξεις» των ΗΠΑ.