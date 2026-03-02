Ιρανικό drone χτύπησε διυλιστήριο πετρελαίου στη Σαουδική Αραβία, όπως επιβεβαιώνεται από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Η Saudi Aramco έκλεισε προσωρινά το διυλιστήριό της στο Ρας Τανούρα, μετά την επίθεση που δέχτηκε από ιρανικά drones.

Το γραφείο Τύπου της Aramco δεν έχει ακόμη εκδώσει επίσημη δήλωση σχετικά με την επίθεση. Ωστόσο, εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο Al Arabiya ότι αναχαιτίστηκαν δύο drones που στόχευαν τις εγκαταστάσεις της Saudi Aramco στην περιοχή.

Η επίθεση στο Ρας Τανούρα - έναν από τους βασικούς κόμβους διύλισης της Σαουδικής Αραβίας - ενισχύει τους φόβους για ευρύτερη διαταραχή στις ενεργειακές υποδομές της περιοχής και έρχεται σε μια στιγμή ακραίας πίεσης για την παγκόσμια αγορά πετρελαίου.

Οι τιμές του αργού έχουν καταγράψει την απότομη άνοδο, καθώς η διευρυνόμενη σύγκρουση με το Ιράν έχει ουσιαστικά παραλύσει τη ναυτιλία μέσω του Στενού του Ορμούζ, του περάσματος που χειρίζεται σχεδόν το 20% των ημερήσιων ροών πετρελαίου στον κόσμο.

Αν και η Τεχεράνη δεν έχει κλείσει επίσημα τη διαδρομή, αρκετοί πλοιοκτήτες έχουν αναστείλει τις διαδρομές, επικαλούμενοι ανησυχίες για την ασφάλεια

BREAKING: Iran reportedly struck Saudi oil infrastructure, including Aramco’s Ras Tanura facility — one of the world’s largest oil export hubs. pic.twitter.com/kxoxqclNLo — Clash Report (@clashreport) March 2, 2026