Ιρανικό drone χτύπησε διυλιστήριο πετρελαίου στη Σαουδική Αραβία, όπως επιβεβαιώνεται από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης.
Η Saudi Aramco έκλεισε προσωρινά το διυλιστήριό της στο Ρας Τανούρα, μετά την επίθεση που δέχτηκε από ιρανικά drones.
Το γραφείο Τύπου της Aramco δεν έχει ακόμη εκδώσει επίσημη δήλωση σχετικά με την επίθεση. Ωστόσο, εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο Al Arabiya ότι αναχαιτίστηκαν δύο drones που στόχευαν τις εγκαταστάσεις της Saudi Aramco στην περιοχή.
Η επίθεση στο Ρας Τανούρα - έναν από τους βασικούς κόμβους διύλισης της Σαουδικής Αραβίας - ενισχύει τους φόβους για ευρύτερη διαταραχή στις ενεργειακές υποδομές της περιοχής και έρχεται σε μια στιγμή ακραίας πίεσης για την παγκόσμια αγορά πετρελαίου.
Οι τιμές του αργού έχουν καταγράψει την απότομη άνοδο, καθώς η διευρυνόμενη σύγκρουση με το Ιράν έχει ουσιαστικά παραλύσει τη ναυτιλία μέσω του Στενού του Ορμούζ, του περάσματος που χειρίζεται σχεδόν το 20% των ημερήσιων ροών πετρελαίου στον κόσμο.
Αν και η Τεχεράνη δεν έχει κλείσει επίσημα τη διαδρομή, αρκετοί πλοιοκτήτες έχουν αναστείλει τις διαδρομές, επικαλούμενοι ανησυχίες για την ασφάλεια
- Live Blog για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή: Ανταλλαγή πυρών Ισραήλ - Χεζμπολάχ, χτυπήματα και στον Λίβανο
- Μήνυμα Χριστοδουλίδη μετά το drone στο Ακρωτήρι: «Δεν μετέχουμε στη στρατιωτική επιχείρηση»
- Πειραιάς: Νεκρή 17χρονη που έπεσε από μπαλκόνι 5ου - Προσήχθη η μητέρα και τέσσερις ανήλικοι
- Όπου υπάρχει Ελλάδα χωρίς Τσιμιτσέλη για λίγο - Ποιος θα τον αντικαταστήσει και για ποιο λόγο
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.