Ιρανός αξιωματούχος: Κανείς δεν μπορεί να μας στερήσει το δικαίωμα στον εμπλουτισμό ουρανίου

Ο επικεφαλής του Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας του Ιράν, Μοχαμάντ Εσλαμί, δήλωσε σήμερα, Πέμπτη (19/02) ότι καμία χώρα δεν μπορεί να στερήσει από την Τεχεράνη το δικαίωμά της στον εμπλουτισμό ουρανίου.

Η δήλωσή του αυτή έγινε στο πλαίσιο εντάσεων με τις ΗΠΑ και των συνομιλιών που αποσκοπούν στην εξεύρεση συμφωνίας.

«Η βάση της πυρηνικής βιομηχανίας είναι ο εμπλουτισμός. Ό,τι και να θέλετε να κάνετε στην πυρηνική διαδικασία, χρειάζεστε πυρηνικό καύσιμο» σημείωσε ο Εσλαμί σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από την εφημερίδα Etemaad.

«Το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα προοδεύει σύμφωνα με τους κανόνες του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας και καμία χώρα δεν μπορεί να στερήσει από το Ιράν το δικαίωμα να επωφεληθεί ειρηνικά από αυτήν την τεχνολογία» πρόσθεσε ο επικεφαλής του Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας της Ισλαμικής Δημοκρατίας.