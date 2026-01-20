Ήρθαν τα ευρωπαϊκά αντίποινα για τον Τραμπ: «Παγώνει» εμπορική συμφωνία το Ευρωκοινοβούλιο

Η ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου ανέβαλε την επικύρωση μιας σημαντικής εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ, μετά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για την επιβολή δασμών, όπως ανακοίνωσαν οι κύριες πολιτικές ομάδες την Τρίτη.

Το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο σχεδίαζε να ψηφίσει τις επόμενες εβδομάδες την κατάργηση των δασμών σε ορισμένα αμερικανικά προϊόντα, στο πλαίσιο της συμφωνίας.

Όπως μεταδίδει το γαλλικό BFM, η πρόεδρος των σοσιαλδημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανακοίνωσε ότι επιτεύχθηκε «συμφωνία πλειοψηφίας» μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων για την αναστολή της επικύρωσης της συμφωνίας που συνήφθη με την Ουάσιγκτον πέρυσι το καλοκαίρι.

Ευρωκοινοβούλιο για Τραμπ: «Ισχυρό εργαλείο το πάγωμα της συμφωνίας»

Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ), η μεγαλύτερη πολιτική ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επιβεβαίωσε το πάγωμα των συζητήσεων γύρω από αυτή τη συμφωνία η οποία επιτεύχθηκε το περασμένο καλοκαίρι και προβλέπει την επιβολή δασμών ύψους 15% στις ευρωπαϊκές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ αλλά την κατάργηση των δασμών σε ό,τι αφορά τις αμερικανικές εξαγωγές στην ΕΕ.

Η αποτροπή των αμερικανικών επιχειρήσεων από το να έχουν πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά χωρίς δασμούς είναι ένα «πολύ ισχυρό εργαλείο», διαβεβαίωσε ο επικεφαλής του ΕΛΚ, Μάνφρεντ Βέμπερ.

«Είναι ένας εξαιρετικά ισχυρός μοχλός. Δεν νομίζω ότι οι επιχειρήσεις θα συμφωνούσαν να εγκαταλείψουν την ευρωπαϊκή αγορά» είπε από την πλευρά της η Βαλερί Χάγιερ, η πρόεδρος του κεντρώου Renew.

Αντιθέτως, ένα τμήμα της ακροδεξιάς τάχθηκε κατά του παγώματος της συμφωνίας. «Πιστεύουμε ότι είναι λάθος», είπε ο συμπρόεδρος της ευρωσκεπτικιστικής, συντηρητικής ομάδας Ευρωπαίοι Συντηρητικοί και Μεταρρυθμιστές, Νικόλα Προκατσίνι.