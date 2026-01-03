Μενού

Ισχυρές εκρήξεις στο Καράκας κοντά σε στρατιωτική βάση: Μπλακ άουτ και σύννεφα καπνού

Διεθνή ΜΜΕ αναφέρουν πως στο Καράκας, στη Βενεζουέλα, ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις και διακόπηκε η ηλεκτροδότηση.

Καράκας
Εκρήξεις στο Καράκας της Βενεζουέλας | AP IMAGES
Ισχυρές εκρήξεις και θόρυβοι που μοιάζουν με υπερπτήσεις αεροπλάνων ακούσθηκαν σήμερα γύρω στις 02:00 (τοπική ώρα, 08:00 ώρα Ελλάδας) στο Καράκας, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου, ενώ αυτόπτες μάρτυρες είπαν στο Reuters ότι στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας ακούγονται ισχυροί κρότοι και έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση σε νότια περιοχή της κοντά σε μια μεγάλη στρατιωτική βάση, ενώ είναι ορατή μια στήλη καπνού.

Κρότοι εκρήξεων συνέχιζαν να ακούγονται γύρω στις 02:15 (08:15 ώρα Ελλάδας).

Ο αμερικανός πρόδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει αναπτύξει ένα στολίσκο πολεμικών πλοίων στην Καραϊβική, έχει αναφέρει την πιθανότητα χερσαίων πληγμάτων εναντίον της Βενεζουέλας και έχει δηλώσει πως οι μέρες του βενεζουελανού προέδρου Νικολάς Μαδούρο είναι «μετρημένες».

