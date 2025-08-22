Ισχυρός σεισμός 7,5 Ρίχτερ στο νότιο Ατλαντικό: Προειδοποίηση για τσουνάμι

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης στον νότιο Ατλαντικό, ενώ εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι.

Σύμφωνα με τη Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ, ο σεισμός είχε επίκεντρο το Πέρασμα του Ντρέικ και οδήγησε τις αρχές της Χιλής να εκδώσουν προειδοποίηση για πιθανό τσουνάμι σε περιοχές της Ανταρκτικής. Το βάθος της σεισμικής δόνησης υπολογίζεται σε 10,8 χιλιόμετρα.

Το Πέρασμα Ντρέικ συνδέει τον νότιο Ατλαντικό με τον νότιο Ειρηνικό Ωκεανό, μεταξύ του νοτίου άκρου της νότιας Αμερικής και της χερσονήσου της Ανταρκτικής.

Σημειώνεται ότι, όπως αναφέρει το Reuters, λίγο αργότερα το Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι στον Ειρηνικό απέσυρε την προειδοποίηση για τσουνάμι.