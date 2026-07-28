Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,1 βαθμών, με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις, έπληξε σήμερα την επαρχία Κουμαμότο της Ιαπωνίας, σύμφωνα με την Μετεωρολογική Υπηρεσίας της χώρας (JMA).

Οι Αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση για τσουνάμι ύψους ενός μέτρου, σύμφωνα με την JMA.

Η δόνηση έφθασε στο μέγιστο επίπεδο (7) της κλίμακας σεισμικής έντασης (‘σίντο’) της χώρας, που μετρά την ισχύ με την οποία γίνονται αισθητοί οι σεισμοί.

Η ιαπωνική κυβέρνηση εξέδωσε έκτακτες προειδοποιήσεις για σεισμό για τις επαρχίες Κουμαμότο, Ναγκασάκι, Καγκοσίμα, Φουκουόκα, Σάγκα, Όιτα και Μιγιαζάκι, όλες στο νησί Κιούσου της νότιας Ιαπωνίας.

Σύμφωνα με το αμερικανικό κέντρο προειδοποίησης για τσουνάμι στον Ειρηνικό (PTWC) , δεν υπάρχει κίνδυνος για τσουνάμι στη Χαβάι και την Αμερικανική Σαμόα, μετά τον σεισμό στην Ιαπωνία.

⚠️ BREAKING: A massive 7.1 magnitude earthquake has struck Kumamoto, Japan.



The powerful, high-impact tremor hit at a shallow depth, centered just 4 km southeast of Uki.



地震 - Kumamoto - Uki - Japan - Earthquake - JMA pic.twitter.com/H7gpnpMqRz — GeoTechWar (@geotechwar) July 28, 2026