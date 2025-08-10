Ισχυρός σεισμός στην Τουρκία: Πάνω από 10 κτίρια κατέρρευσαν

Ισχυρός σεισμός 6,1 Ρίχτερ καταγράφηκε το βράδυ της Κυριακής στην Τουρκία, με επίκεντρο την επαρχία Μπαλίκεσιρ, σύμφωνα με την τουρκική υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών (AFAD), με τη δόνηση -μεταξύ άλλων- να γίνεται αισθητή στην Κωνσταντινούπολη (200 χιλιόμετρα μακριά) και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Η AFAD ανακοίνωσε ότι ο σεισμός σημειώθηκε γύρω στις 19:53 τοπική ώρα, στην επαρχία Μπαλικεσίρ, κοντά στην Κωνσταντινούπολη, τη μεγαλύτερη πόλη της Τουρκίας, με τον δήμαρχο της επαρχίας Σίντζιρτζι, επίκεντρο της δόνησης, να κάνει λόγο πως έχουν καταρρεύσει 10 κτίρια, κατοικίες και δημόσιες υπηρεσίες.

Σύμφωνα με τα Τουρκικά ΜΜΕ έχουν γίνει σημαντικές ζημιές στην περιοχή όπως καταρρεύσεις σπιτιών και δημόσιων κτηρίων. Η περιοχή του Σίντζιρτζι είναι γνωστή για το έντονο γεωθερμικό της πεδίο από το οποίο και πηγάζουν θερμοπηγές.

Σεισμός στην Τουρκία: Η πρώτη αντίδραση Ερντογάν

Μάλιστα, στις 20:18 το βράδυ της Κυριακής, σημειώθηκε μετασεισμός στην ίδια πόλη μεγέθους 4,6 Ρίχτερ, με τους κατοίκους να είναι πανικοβλημένοι και να είναι στους δρόμους, καθώς φοβούνται για μεγαλύτερη δόνηση.

Την ίδια ώρα, από τις πρώτες εικόνες που έρχονται στη δημοσιότητα, φαίνεται ένα κτίριο να έχει καταρρεύσει σαν «τραπουλόχαρτο», χωρίς να έχει διευκρινιστεί ακόμη εάν υπάρχουν τυχόν θύματα.

Μάλιστα, πριν από λίγο έγινε γνωστή η πρώτη αντίδραση Ερντογάν: «Εκφράζω τις ευχές μου σε όλους τους πολίτες που επλήγησαν από τον σεισμό στο Μπαλίκεσιρ και έγινε αισθητός στις γύρω επαρχίες μας. Από την αρχή, όλοι οι αρμόδιοι φορείς έχουν αναλάβει δράση και λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα. Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση. Μακάρι ο Θεός να προστατεύσει τη χώρα μας από κάθε είδους καταστροφές».

Με πληροφορίες από Haber Turk, Milliyet.