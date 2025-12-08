Μενού

Ισχυρός σεισμός τώρα 7,2 Ρίχτερ στην Ιαπωνία - Προειδοποίηση για τσουνάμι

Συναγερμός μετά τον ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε στην Ιαπωνία μεγέθους 7,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

seismografos
Σεισμός
Ισχυρός σεισμός σημειώθηκε στα ανοικτά των ακτών της Ιαπωνίας μεγέθους 7,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με το ιαπωνικό γεοδυναμικό ινστιτούτο.

Οι αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση για τσουνάμι ύψους έως και τριών μέτρων.

Η σεισμική δόνηση 7,6 βαθμών, σύμφωνα με το αμερικανικό γεωδυναμικό ινστιτούτο (USGS), σημειώθηκε με επίκεντρο την περιοχή Μισάουα στην επαρχία Αομόρι.

Η ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία (JMA) έδωσε αρχική μέτρηση του σεισμού σε 7,2 βαθμούς.

Η ένταση της σεισμικής δόνησης στην ιαπωνική κλίμακα 1 έως 7 ανέρχεται σε 6+, σύμφωνα με το JMA.

 

 

 

