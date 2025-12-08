Ισχυρός σεισμός σημειώθηκε στα ανοικτά των ακτών της Ιαπωνίας μεγέθους 7,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με το ιαπωνικό γεοδυναμικό ινστιτούτο.

Οι αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση για τσουνάμι ύψους έως και τριών μέτρων.

BREAKING: 7.2-magnitude earthquake hits off northern Japan, tsunami advisory issued - JMA pic.twitter.com/6AGzug4rZp — BNO News (@BNONews) December 8, 2025

Η σεισμική δόνηση 7,6 βαθμών, σύμφωνα με το αμερικανικό γεωδυναμικό ινστιτούτο (USGS), σημειώθηκε με επίκεντρο την περιοχή Μισάουα στην επαρχία Αομόρι.

Η ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία (JMA) έδωσε αρχική μέτρηση του σεισμού σε 7,2 βαθμούς.

Η ένταση της σεισμικής δόνησης στην ιαπωνική κλίμακα 1 έως 7 ανέρχεται σε 6+, σύμφωνα με το JMA.

BREAKING: Tsunami warnings issued for northern Japan, earthquake upgraded to 7.6 - JMA pic.twitter.com/RZkmvFVMot — BNO News (@BNONews) December 8, 2025