Ισχυρός σεισμός σημειώθηκε στα ανοικτά των ακτών της Ιαπωνίας μεγέθους 7,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με το ιαπωνικό γεοδυναμικό ινστιτούτο.
Οι αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση για τσουνάμι ύψους έως και τριών μέτρων.
Η σεισμική δόνηση 7,6 βαθμών, σύμφωνα με το αμερικανικό γεωδυναμικό ινστιτούτο (USGS), σημειώθηκε με επίκεντρο την περιοχή Μισάουα στην επαρχία Αομόρι.
Η ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία (JMA) έδωσε αρχική μέτρηση του σεισμού σε 7,2 βαθμούς.
Η ένταση της σεισμικής δόνησης στην ιαπωνική κλίμακα 1 έως 7 ανέρχεται σε 6+, σύμφωνα με το JMA.
- Βίντεο από τα επεισόδια στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου: Λεκτική επίθεση σε δημοσιογράφο του Reader από τα ΜΑΤ
- Ελπίζω να το διαβάσουν αυτό τα δύο παιδιά που έσωσαν τη μητέρα μου από τα δακρυγόνα
- Χανιά: Οι αγρότες αναποδογύρισαν περιπολικό στο αεροδρόμιο - Δύο τραυματισμοί στις εντάσεις
- Πέτρος Φιλιππίδης: Βγήκε το πόρισμα για τη φωτιά στο σπίτι του - Δεν ήταν εμπρηστική επίθεση
Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη του σεισμού. Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.