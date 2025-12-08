Ισχυρός σεισμός τώρα σημειώθηκε στη Δυτική Τουρκία, με τις πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ιδιαίτερα αισθητή δόνηση 5,3 Ρίχτερ.

Όπως ενημερώνει το Ευρω-Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC), η δόνηση με εστιακό βάθος 84 χιλιομέτρων, σημειώθηκε με επίκεντρο 176 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Ικονίου, και μόλις 17 χιλιόμετρα ανατολικά-βορειοανατολικά της Αττάλειας.

Μαρτυρίες πολιτών που μεταφέρει το EMSC αναφέρουν:

«Στη γειτονιά Γενιγκόλ νιώσαμε τη δόνηση, Οι καρέκλες και οι οθόνες στο γραφείο κουνιόντουσαν. Κράτησε 20 δευτερόλεπτα».

«Έκλεισαν οι πόρτες με θόρυβο. Ζω στο κένμτρο της Ατττάλειας, το νιώσαμε για 10 δευτερόλεπτα».

Το Γραφείο του Κυβερνήτη της Αττάλειας ανέφερε σε ανακοίνωσή του που μεταφέρει η Hurriyet: «Σύμφωνα με τις αρχικές αναφορές, δεν υπάρχουν ανεπιθύμητα συμβάντα. Οι επιτόπιες έρευνες μας συνεχίζονται».