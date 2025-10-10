Ισχυρότατος σεισμός συγκλόνισε τις Φιλιππίνες – Προειδοποίηση για τσουνάμι

Πολύ ισχυρός σεισμός, μεγέθους μεταξύ 7,2 και 7,4 βαθμών, σημειώθηκε στον θαλάσσιο χώρο ανοικτά του Ανατολικού Νταβάο, στις νότιες Φιλιππίνες, κατά εκτιμήσεις του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC) και του αμερικανικού ινστιτούτου γεωλογικών ερευνών (USGS) αντίστοιχα.
Παράλληλα, ενώ το αμερικανικό κέντρο έγκαιρης προειδοποίησης για τσουνάμι στον Ειρηνικό (PTWC) εξέδωσε έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο για «επικίνδυνα» σεισμικά θαλάσσια κύματα που ίσως πλήξουν ακτές ως και 300 χιλιόμετρα από το επίκεντρο.
Η σεισμολογική υπηρεσία των Φιλιππίνων συμβουλεύει τους κατοίκους των παράκτιων πόλεων στα κεντρικά και νότια της χώρας να εκκενώσουν αμέσως τις περιοχές τους και να μεταβούν σε υψηλότερα σημεία.
Σύμφωνα με το EMSC, το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 62 χιλιόμετρα ενώ μέχρι και αυτή την ώρα δεν έχουν αναφερθεί ζημίες ή τραυματισμοί.
